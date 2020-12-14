Как лучше выбрать искусственную ёлку? Рекомендация от Роскачество

Перед непосредственным использованием ёлку из ПВХ можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла.

Роскачество порекомендовало, как лучше выбрать искусственную ёлку

При условии правильного хранения и эксплуатации искусственная ёлка может прослужить более 10 лет. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

В большинстве своем искусственные ёлки изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида, гораздо реже — из резины, часто — в комбинации с другими полимерами.

При выборе искусственной ели эксперты рекомендуют провести рукой против иголок: выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре. Они советуют отдавать предпочтение изделиям с металлическим каркасом, на ветках и корпусе не должно быть трещин и выпирающих железных частей. Не рекомендуется покупать ель, произведённую пять или более лет назад.

Искусственные ёлки лучше всего хранить в прохладном сухом и темном помещении, чтобы "хвоя" не потеряла цвет. Также не стоит держать ёлку рядом с отопительными приборами.

"Новая ёлка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней", — отмечают в Роскачестве.

Перед непосредственным использованием ёлку из ПВХ можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла.