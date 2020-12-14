+ 27 328 новых зараженных коронавирусом за сутки на 14 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 328 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5163 (18,9%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%
3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 562 человека:
Москва - 4932
Санкт-Петербург - 1903
Московская область - 961
Нижегородская область - 432
Свердловская область - 401
Красноярский край - 400
Архангельская область - 390
Воронежская область - 379
Ульяновская область - 371
Хабаровский край - 361
Республика Коми - 335
Вологодская область - 298
Самарская область - 277
Мурманская область - 268
Пермский край - 252
Ханты-Мансийский автономный округ - 246
Ростовская область - 239
Кировская область - 227
Саратовская область - 226
Брянская область - 224
Ямало-Ненецкий автономный округ - 211
Волгоградская область - 205
Томская область - 188
Владимирская область - 187
Республика Карелия - 170
Курская область - 169
Кемеровская область - 164
Республика Саха (Якутия) - 163
Оренбургская область - 158
Тульская область - 153
Тюменская область - 152
Удмуртская Республика - 142
Забайкальский край - 139
Приморский край - 131
Калужская область - 127
Кабардино-Балкарская Республика - 121
Пензенская область - 119
Рязанская область - 118
Краснодарский край - 115
Тверская область - 114
Республика Калмыкия - 108
Ленинградская область - 107
Ставропольский край - 105
Ярославская область - 103
Республика Чувашия - 98
Новосибирская область - 96
Республика Бурятия - 96
Республика Хакасия - 92
Белгородская область - 87
Астраханская область - 87
Республика Северная Осетия - Алания - 83
Республика Татарстан - 83
Калининградская область - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Республика Мордовия - 77
Республика Адыгея - 71
Курганская область - 71
Алтайский край - 70
Республика Дагестан - 66
Камчатский край - 62
Амурская область - 61
Республика Тыва - 59
Омская область - 58
Сахалинская область - 56
Магаданская область - 46
Орловская область - 45
Чеченская Республика - 39
Смоленская область - 34
Псковская область - 32
Иркутская область - 29
Челябинская область - 25
Новгородская область - 24
Липецкая область - 23
Костромская область - 20
Тамбовская область - 20
Республика Крым - 19
Ивановская область - 18
Республика Алтай - 17
Севастополь - 16
Республика Ингушетия - 11
Республика Башкортостан - 10
Республика Марий Эл - 5
Ненецкий автономный округ - 1
Еврейская автономная область - 1
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 124 797
За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев:
Москва - 75
Санкт-Петербург - 64
Московская область - 32
Ростовская область - 23
Пермский край - 20
Свердловская область - 17
Красноярский край - 16
Нижегородская область - 15
Иркутская область - 14
Краснодарский край - 10
Алтайский край - 10
Воронежская область - 9
Владимирская область - 8
Ивановская область - 7
Омская область - 7
Новосибирская область - 6
Тульская область - 5
Республика Крым - 5
Ставропольский край - 5
Удмуртская Республика - 5
Республика Чувашия - 5
Саратовская область - 5
Челябинская область - 5
Республика Бурятия - 5
Белгородская область - 4
Астраханская область - 4
Волгоградская область - 4
Самарская область - 4
Кемеровская область - 4
Томская область - 4
Тамбовская область - 3
Ярославская область - 3
Мурманская область - 3
Севастополь - 3
Республика Башкортостан - 3
Ханты-Мансийский автономный округ - 3
Приморский край - 3
Хабаровский край - 3
Калужская область - 2
Липецкая область - 2
Псковская область - 2
Республика Адыгея - 2
Республика Дагестан - 2
Кабардино-Балкарская Республика - 2
Пензенская область - 2
Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
Республика Алтай - 2
Орловская область - 1
Смоленская область - 1
Республика Коми - 1
Республика Ингушетия - 1
Чеченская Республика - 1
Республика Марий Эл - 1
Кировская область - 1
Оренбургская область - 1
Магаданская область - 1
Сахалинская область - 1
Еврейская автономная область - 1
За весь период по России умерло 47 391 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 463 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 568 тыс. 749 человек
Источник: стопкоронавирус.рф