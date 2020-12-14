Оперштаб: Скончались 450 пациентов за сутки на 14 декабря в России

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 124 797.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 328 в 84 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 328 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5163 (18,9%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%

3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 562 человека:

Москва - 4932

Санкт-Петербург - 1903

Московская область - 961

Нижегородская область - 432

Свердловская область - 401

Красноярский край - 400

Архангельская область - 390

Воронежская область - 379

Ульяновская область - 371

Хабаровский край - 361

Республика Коми - 335

Вологодская область - 298

Самарская область - 277

Мурманская область - 268

Пермский край - 252

Ханты-Мансийский автономный округ - 246

Ростовская область - 239

Кировская область - 227

Саратовская область - 226

Брянская область - 224

Ямало-Ненецкий автономный округ - 211

Волгоградская область - 205

Томская область - 188

Владимирская область - 187

Республика Карелия - 170

Курская область - 169

Кемеровская область - 164

Республика Саха (Якутия) - 163

Оренбургская область - 158

Тульская область - 153

Тюменская область - 152

Удмуртская Республика - 142

Забайкальский край - 139

Приморский край - 131

Калужская область - 127

Кабардино-Балкарская Республика - 121

Пензенская область - 119

Рязанская область - 118

Краснодарский край - 115

Тверская область - 114

Республика Калмыкия - 108

Ленинградская область - 107

Ставропольский край - 105

Ярославская область - 103

Республика Чувашия - 98

Новосибирская область - 96

Республика Бурятия - 96

Республика Хакасия - 92

Белгородская область - 87

Астраханская область - 87

Республика Северная Осетия - Алания - 83

Республика Татарстан - 83

Калининградская область - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 81

Республика Мордовия - 77

Республика Адыгея - 71

Курганская область - 71

Алтайский край - 70

Республика Дагестан - 66

Камчатский край - 62

Амурская область - 61

Республика Тыва - 59

Омская область - 58

Сахалинская область - 56

Магаданская область - 46

Орловская область - 45

Чеченская Республика - 39

Смоленская область - 34

Псковская область - 32

Иркутская область - 29

Челябинская область - 25

Новгородская область - 24

Липецкая область - 23

Костромская область - 20

Тамбовская область - 20

Республика Крым - 19

Ивановская область - 18

Республика Алтай - 17

Севастополь - 16

Республика Ингушетия - 11

Республика Башкортостан - 10

Республика Марий Эл - 5

Ненецкий автономный округ - 1

Еврейская автономная область - 1

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 124 797

За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев:

Москва - 75

Санкт-Петербург - 64

Московская область - 32

Ростовская область - 23

Пермский край - 20

Свердловская область - 17

Красноярский край - 16

Нижегородская область - 15

Иркутская область - 14

Краснодарский край - 10

Алтайский край - 10

Воронежская область - 9

Владимирская область - 8

Ивановская область - 7

Омская область - 7

Новосибирская область - 6

Тульская область - 5

Республика Крым - 5

Ставропольский край - 5

Удмуртская Республика - 5

Республика Чувашия - 5

Саратовская область - 5

Челябинская область - 5

Республика Бурятия - 5

Белгородская область - 4

Астраханская область - 4

Волгоградская область - 4

Самарская область - 4

Кемеровская область - 4

Томская область - 4

Тамбовская область - 3

Ярославская область - 3

Мурманская область - 3

Севастополь - 3

Республика Башкортостан - 3

Ханты-Мансийский автономный округ - 3

Приморский край - 3

Хабаровский край - 3

Калужская область - 2

Липецкая область - 2

Псковская область - 2

Республика Адыгея - 2

Республика Дагестан - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Пензенская область - 2

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2

Республика Алтай - 2

Орловская область - 1

Смоленская область - 1

Республика Коми - 1

Республика Ингушетия - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Марий Эл - 1

Кировская область - 1

Оренбургская область - 1

Магаданская область - 1

Сахалинская область - 1

Еврейская автономная область - 1

За весь период по России умерло 47 391 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 463 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 568 тыс. 749 человек

Источник: стопкоронавирус.рф