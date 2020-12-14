Владимир Владимирович выйдет в телевизор и скажет: дорогие друзья, я дарю вам всем по 10 тыс. рублей, не исключает экономист Евгений Гонтмахер

Доктор экономических наук Евгений Гонтмахер в интервью с "Курьер. Среда. Бердск": "Совсем недавно было заявление Путина, что все нормально, всем помогли, бизнес встал на ноги и будет дальше развиваться, население тоже. Хотя тот же Путин говорил правительству, что оказывается есть семьи, где денег нет на еду. Сейчас, конечно, такой пакет помощи нужен. Нужны и выплаты снова". Но мнению экономиста, выплаты - это политический вопрос.

Евгений Гонтмахер - самый цитируемый экономист в России

Мировая экономика не сможет вернуться к показателям, достигнутым до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, раньше 2022 года, при этом многим странам времени для восстановления потребуется существенно больше. К такому выводу пришли эксперты Economist Intelligence Unit. Тем не менее на уровень 2019 года, согласно прогнозу EIU, большинство стран G7 — США, Канада, Германия и Франция — вернутся уже в 2022 году. В Великобритании процесс восстановления затянется до конца 2023 года, а в Японии и Италии — до 2024-го. В развивающихся же странах, в том числе и в России, ситуация, по оценке EIU, куда тревожнее. Как выйдет из экономического кризиса после пандемии коронавируса Россия, что для этого нужно сделать государству - на эти и многие другие вопросы в интервью с "Курьер. среда. Бердск" ответил доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

– Иностранные экономисты заявляют, что выход России после пандемии коронавируса будет тяжелым. На ваш взгляд, какие меры государство уже нужно принимать, чтобы выйти более мягко из кризиса. Может быть, пора внедрять финансовую поддержку для россиян?

– Вся мировая практика работы в условиях коронавируса сводится к тому, что государство в этот очень сложный момент тратит довольно приличные деньги на помощь и населению, и бизнесу. У нас была помощь — на детей два раза по 10 тыс. рублей выплатили и целый ряд относительно небольшой точечной помощи. Например, отложили выплаты малому бизнесу по аренде и взносам. Вроде, пережили первую волну. Хотя уже тогда все эксперты говорили о том, что поддержка была недостаточной. Очевидно, думали, что волна первая и последняя. Ну, а осенью все вернется на круги своя. Не вернулось.

Вторая волна хуже первой по заболеваемости, непонятно и то, что будет в следующем году. Очевидно, что сейчас государству необходимо сделать второй пакет помощи населению и малому бизнесу, который находится в плохой ситуации. Очень много бизнесов так и не открылись, а те, кто открылся, ни шатко ни валко дышат. Хотя локдауна полного и нет, но практически во всех регионах вводятся меры по частичному ограничению работы бизнеса. Вроде бы, все работает, а ограничения такие, что посещаемость резко падает в тех же кафе, кинотеатрах. Туризм вообще горит синим пламенем уже давно. Люди попросту боятся лишний раз выходить из дома и куда-то идти. И сейчас, конечно, нужен второй пакет помощи, который наше государство пока считает ненужным.

Совсем недавно было заявление Путина, что все нормально, всем помогли, бизнес встал на ноги и будет дальше развиваться, население тоже. Хотя тот же Путин говорил правительству, что надо обратить внимание на проблему — оказывается есть семьи, где денег нет на еду.

Сейчас, конечно, такой пакет помощи нужен. Нужны и выплаты снова. Допустим выплата на детей была эффективна, на мой взгляд. Но резко выросли долги по кредитам у нашего населения. Я понимаю, что провести амнистию для людей - это подкосить банки, ведь они выдавали деньги. Возможно, нужно банкам компенсировать потери, связанные с амнистией. Но как-то людей нужно освобождать от кредитной нагрузки. По крайне мере тех, кто находится в аховой ситуации. Это очень важно.

Есть такая мера, которая применена в ряде стран и частично в Москве, когда люди были освобождены от платы за услуги ЖКХ. В Москве, например, месяца три не взымались платежи на капремонт. И это было правильно. Надо в регионах дать возможность, чтобы население какое-то время не платило за ЖКХ. Не копить долги, а простить оплату коммунальных услуг.

По малому бизнесу то же самое. Надо не просто откладывать налоговые выплаты, а освобождать от них. Я понимаю, что будут потери в бюджете, но они будут небольшие. Малый бизнес не является главным спонсором нашего бюджета.

Должен быть такой пакет помощи, но его нет. Меня сильно беспокоит, что в следующем году с таким фискальным подходом, это может привести к тому, что восстановление российской экономики будет очень тяжелым, если оно вообще будет. При условии, что коронавирус продолжится и в 2021 году, то речь пойдет не о восстановлении, а в лучшем случае о стагнации.

В 2019 году экономика России и так была довольно больная. Она не росла. Когда все это закончится, мы увидим, что она не только не росла, но и сильно упала. А как расти дальше, никто не знает. Сегодня нужно принимать экстренные меры и в то же время думать о реформах. Это принципиально важно. В такое тяжелое время как раз удобно подумать о том, что мы будем делать, когда все это закончится. Реформы давно назрели, но о них никто ничего не говорит. Есть нацпроекты, в которых нет ничего о том, как нам обеспечить свободу бизнесу, как реформировать правоохранительные органы, судебную систему. Накопилось множество вопросов, которые давно известны. Но это все отодвигается под разными предлогами. Сейчас пандемия, мол, не до того. Но нет, сейчас самое время для того, чтобы этим заняться.





– Я не знаю, потому что это все происходит неожиданно. Это политический вопрос. Но я не исключаю, что Владимир Владимирович выйдет в телевизор и скажет: дорогие друзья, я дарю вам всем по 10 тыс. рублей. Есть такие слухи. Но никто об этом не знает, и сказать уверенно об этом нельзя. Надо рассчитывать на то, что этого не будет. Ну, а если и будет, то станет приятным сюрпризом.

Во время пандемии люди находятся не в очень хорошем настроении из-за ограничений, тревог, страхов, что заболеют. Если бы вдруг на них с неба свалились «вертолетные» деньги, хотя не очень люди понимают, что это такое, то это было бы воспринято положительно. Например, в Соединенных Штатах каждому гражданину во время пандемии домой пришел чек на пару тысяч долларов, даже если человек не живет в США.

Это, конечно, тоже политический шаг. Трамп настоял, чтобы на чеке была его фамилия, что было важно в рамках его предвыборной кампании. Кроме того, бизнес, который заявил о том, что пострадал, получил очень приличную помощь. Принятый Конгрессом пакет помощи в США на двухпартийной основе — больше триллиона долларов. Европейские страны сделали то же самое. Программа помощи там была на порядок больше, чем у нас. И не было разговоров, что плохо вот так раздавать деньги. И инфляция, кстати говоря, не разогналась.

О том, когда разморозят индексацию пенсий, какая пенсия в старости ждет нынешних 30-летних - читайте в ближайшее время.