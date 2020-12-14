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Какой сквер благоустроят в 2022 году? Сделали выбор в интернет-голосовании жители Бердска

15:56 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в нём поучаствовало 233 человека.

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Стало известно, какой сквер в Бердске благоустроят в 2022 году

С 7  по 13 декабря общественная комиссия города Бердска проводила интернет-голосование на официальном сайте администрации города Бердска по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Всего проголосовали 233 человека.

Перечень общественных территорий, представленных на голосование

1. Территория в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»;

2. Территория в районе МАУ «ДК «Родина»;
3. Территория в районе ул. Лунная,11;
4. Территория ул. Рогачева, 1;
5. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;
6. Территория в районе многоквартирного дома Микрорайон, 37-38

По итогам голосования за территорию в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» проголосовали 128 человек, что составило – 55% от общего числа голосов.

За МАУ «ДК «Родина» проголосовали 42 человека – 18%

За ул. Лунная,11 проголосовали 15 человек – 6%

За ул. Рогачева, 1 проголосовали 9 человек – 4%

За ул. Свердлова,12, 12а проголосовали 23 человека– 10%

За территорию в районе многоквартирного дома Микрорайон, 37-38 проголосовали 16 человек – 7%

. выбор проект сквер
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