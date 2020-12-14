«Искитимцемент» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020

АО _Искитимцемент_. Вращающиеся печи

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал об итогах работы предприятия в «высокий» строительный сезон 2020 года и ответил на вопросы журналистов.

С января по октябрь предприятие выпустило 868 тыс. тонн цемента – на 1,2% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. Уменьшение объемов производства связано, прежде всего, с сокращением емкости цементного рынка Новосибирской области: в отчетном периоде потребление строительного материала в регионе снизилось к уровню 2019-го на 6,2% до 1,03 млн тонн (- 68 тыс. т).

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в области продолжается строительство крупных инфраструктурных объектов - таких, как многофункциональная ледовая арена «Новосибирск Арена», станция метро «Спортивная», четвертый мост через реку Обь – и продукция АО «Искитимцемент» используется при их возведении. В общей сложности за десять месяцев текущего года потребителям отгружено 871 тыс. тонн цемента (на уровне 2019-го), в том числе 346 тыс. тонн – по железной дороге, 525 тыс. тонн – автотранспортом. Причем 203 тыс. тонн (39% от общего объема цемента, доставленного автотранспортом) направлено покупателям собственными цементовозами предприятия.

С начала года реализовано 625 тыс. тонн навального цемента – 71,7% от общего объема продаж. В таре реализовано 246 тыс. тонн: 94 тыс. – в биг-бэгах по 1000 кг и 152 тыс. – в бумажных мешках по 25 и 50 кг. По-прежнему растет спрос на палетированный стройматериал: в январе-октябре 2020 года клиенты приобрели 67 тыс. тонн цемента в бумажных мешках, размещенных на поддонах (44% от всей реализованной в бумажной таре продукции), аналогичный показатель 2019-го – 40 тыс. тонн (23,6%).

Сегодня в ассортименте завода семь видов цемента – шесть общестроительных и один специальный. В «высоком» сезоне-2020 доля общестроительных цементов ЦЕМ I 42,5Б и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б в общем объеме производства составила соответственно 52 и 31%. На старте текущего строительного сезона предприятие расширило продуктовую линейку, начав выпуск специального портландцемента со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО, предназначенного для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов. Всего с начала реализации доля ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО в общем объеме производства составила 2,5% (21 тыс. тонн).

Учитывая тенденцию к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента с быстрым набором прочности в ранние сроки твердения, завод реализовал масштабный инвестиционный проект по установке динамического сепаратора фирмы Christian Pfeiffer на цементной мельнице №6. Агрегат эксплуатируется в замкнутом цикле. Стоимость инвестиционного объекта составила около 270 млн рублей. Теперь даже в «высокий» строительный сезон завод готов обеспечить клиентов сепарированным цементом, который превосходит по качественным характеристикам продукцию, произведенную в открытом цикле помола. Всего с момента ввода оборудования в эксплуатацию выпущено 270 тыс. тонн сепарированного цемента. До конца года АО «Искитимцемент» планирует произвести и реализовать около 300 тыс. тонн такой продукции.

Традиционно большое внимание предприятие уделяет качеству выпускаемой продукции, которое на каждом этапе производства контролирует заводская лаборатория. В 2020 году в подразделении установлены современные приборы – рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL OPTIM’X 200W и настольный рентгеновский дифрактометр ARL EQUINOX 1000. На приобретение нового лабораторного оборудования направлено более 21 млн рублей.

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, АО «Искитимцемент» в полном объеме выполнило мероприятия по ремонту основного оборудования и автоматизации системы управления технологическим процессом, проекты по повышению уровня экологической безопасности и модернизации производства. Продолжается реализация инвестиционной программы, своевременно выплачивается заработная плата сотрудникам, выполняются налоговые и кредитные обязательства.

В мае компания заключила договор управления с АО «ХК «Сибцем» (один из крупнейших акционеров АО «Искитимцемент»). Работа в составе холдинга позволяет предприятию аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. Таким образом, завод продолжает устойчивое развитие.

«В целом у предприятия есть все возможности для достижения плановых годовых показателей по помолу цемента, однако серьезно повлиять на это мы не можем: загрузка мощностей напрямую зависит от потребностей рынка, – комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Вследствие пандемии COVID-19 и других факторов произошло общее снижение экономической активности и сокращение доходов россиян, что не могло не отразиться на состоянии строительной отрасли. По данным Росреестра, с января по сентябрь 2020 года в России заключено 489 тысяч договоров участия в долевом строительстве – на 24% меньше, чем за девять месяцев 2019-го, – тогда их было зарегистрировано 607 тысяч. В Сибирском федеральном округе аналогичный показатель сократился с 55 тысяч договоров до 41 тысячи (-32%). Каждый месяц текущего года вносит новые коррективы, поэтому спрогнозировать объем производства и реализации цемента в следующем, 2021-м, достаточно сложно».

В завершение пресс-конференции управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Петрович Скакун ответил на вопросы журналистов.

Как снижение экономической активности повлияло на распространение фальсифицированной продукции на рынке цемента?

Конечными потребителями поддельного цемента становятся в основном те, кто пытается снизить стоимость расходных материалов для индивидуального жилищного строительства. Естественно, в условиях пандемии и общего падения доходов населения таких потребителей стало больше. Объем нелегально произведенной продукции на территории Сибири по-прежнему высок. Актуальной остается задача противодействовать распространению фальсификата на цементном рынке. С 2017-го АО «Искитимцемент» организует экспертные закупки и лабораторные испытания приобретенного в сомнительных торговых точках цемента, взаимодействует с надзорными и правоохранительными органами по выявленным признакам нарушений, проводит информационную кампанию для потребителей

АО «Искитимцемент» активно участвует в мероприятиях, которые могут способствовать совершенствованию законодательных норм и правоприменительной практики в сфере производства и реализации цемента. Так, в ноябре 2020 года я выступил с докладом на Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Новосибирской области. На заседании обсуждался вопрос о выработке дополнительных мер по предупреждению угроз жизни и здоровью граждан, обусловленных использованием в жилом и промышленном строительстве цемента и бетона неустановленного качества.

Среди предложений экспертов АО «ХК «Сибцем» – исключение претензионного порядка для рассмотрения Роспотребнадзором заявления о несоблюдении прав потребителя и привлечения к ответственности нарушителя, применение к изготовителям и продавцам фальсификата серьезного наказания в виде максимального штрафа с обязательной конфискацией предметов административного правонарушения – вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

С этими и другими предложениями о внесении изменений в действующее законодательство призываем обратиться в Правительство Российской Федерации. Кроме того, для кардинального изменения ситуации на региональном рынке стройматериалов органам госвласти, надзорным ведомствам, общественным структурам, а также добросовестным производителям цемента и бетона необходимо продолжать совместную работу по выявлению фактов незаконного оборота промышленной продукции. Действуя слаженно, реализуя действующие и предлагаемые меры системно и на постоянной основе, мы сможем значительно усилить защиту рынка от некачественных стройматериалов. И, таким образом, способствовать исполнению Указа Президента РФ №31 от 23 января 2015 года «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».

Модернизация в части повышения экологической безопасности. Что сделано в этом году?

В 2019-м АО «Искитимцемент» в числе первых в стране 16 предприятий получило комплексное экологическое разрешение, которое сегодня обязаны получать производства, отнесенные к I категории опасности. Срок действия разрешения – 7 лет. Необходимым дополнением к этому государственному документу является программа завода по повышению экологической эффективности.

«Она закрепляет обязательства, которые мы взяли на себя по реализации ряда мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, – пояснил управляющий директор предприятия. – Ранее в рамках этой программы мы ввели в эксплуатацию рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch, смонтированный на холодильнике вращающейся печи № 6. В дальнейшем программой по повышению экологической эффективности предусмотрена установка такого же фильтра на холодильнике печи № 9. К реализации этого мероприятия мы уже приступили. На сегодня произведен демонтаж строительных конструкций и технологического оборудования в здании, где будет размещаться новая система газоочистки, ведется подготовка площадки к стройке. Заключены договоры на поставку технологического оборудования импортного производства. Сейчас есть риск удорожания этого проекта из-за динамики курса евро по отношению к рублю, тем не менее, мы не отказались от решения применить зарекомендовавшее себя оборудование – поставим также фильтр Scheuch, аналогичный по мощности и эффективности. Данный проект будет реализован в 2021-2022 годах. Далее аналогичным образом будет модернизирована печь № 7. Таким образом, на сегодня в программе монтаж двух аспирационных установок, которые производят очистку воздуха от пылевых частиц. Для снижения объемов дымовых газов и повышения эффективности сжигания топлива планируется замена горелочных устройств – на всех четырех печах обжига будут применены передовые импортные горелки».

Каковы предварительные итоги благотворительной деятельности в 2020 году?

В плановом порядке АО «Искитимцемент» поддерживает Центр дополнительного образования города Искитима, бывший заводской ДК «Цементник». Помогает с ремонтом помещений, в которых занимаются ребятишки, заменой окон. В этом году денежные средства направлены на приобретение лыжного инвентаря: в ЦДО очень активную работу ведет секция туризма для детей, ее участники занимают призовые места на соревнованиях различного уровня, в том числе и по зимним видам спорта. Также помощь оказана в приобретении оборудования для студии звукозаписи. «Мы считаем ЦДО базовым учреждением дополнительного образования детей и внуков наших работников, поэтому с огромной радостью помогаем ему и откликаемся на просьбы», – подчеркнул Владимир Петрович.

Не оставлялись без внимания и обращения других организаций. В частности, предприятие оказало помощь городскому музею в приобретении рециркулятора, одной из многодетных семей Новосибирска – в отделке дома и монтаже газового котла.

При этом представители завода отметили, что благотворительная работа для предприятия является хоть и важной, но не основной частью деятельности. Основные обязательства компании – выпуск качественного цемента, развитие производства и повышение уровня его экологической безопасности, своевременная выдача заработной платы сотрудникам и уплата в полном объеме налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, которые позволяют госорганам эффективно выполнять свою работу, в том числе по совершенствованию городской инфраструктуры, помощи малоимущим и т.д.

Удалось ли в условиях пандемии сохранить количество рабочих мест и уровень заработной платы работников предприятия?

Распоряжение о приостановке деятельности бизнеса, которое было принято властями весной этого года, не коснулось предприятий с непрерывным производственным циклом, в том числе АО «Искитимцемент».

«Со своей стороны мы предприняли необходимые меры, чтобы не допустить проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории завода. Изменена работа пропускной системы, приобретены необходимые термометры для проверки температуры сотрудников. Здравпункт работает в усиленном режиме. Мы не допустили возникновения очагов вируса на предприятии, не прерывали производственный процесс, к концу года подходим, имея реальные шансы на выполнение плановых показателей по выпуску и реализации продукции, при условии стабильного рыночного спроса на цемент. Персонал мы не сокращали. Выводили на некоторое время, согласно полученным директивам, за счет работодателя часть административного, ремонтного персонала, сотрудников старше 65 лет, но затем все вернулись к работе. Наше предприятие функционирует в штатном режиме, никаких сокращений не производилось и не планируется. Уровень заработной платы не пострадал, в октябре мы произвели плановую индексацию окладов и тарифов на 5 процентов.

Стоит ли сейчас молодежи ориентироваться на работу в строительной отрасли, в частности на цементном заводе?

Даже в условиях пандемии АО «Искитимцемент» по-прежнему стремится привлечь молодежь на производство, реализует социальные программы поддержки молодых специалистов, принимает студентов на практику и не только. В текущем году по результатам работы на предприятии уже трудоустроены три выпускника Новосибирского строительно-монтажного колледжа и один выпускник Бердского техникума.

«Наша компания по-прежнему открыта для учащихся высших и средних специальных учебных заведений, – подчеркнул Владимир Петрович. – У меня не вызывает сомнений, что производство цемента было, есть и будет востребовано. Развиваемся мы динамично, регулярно обновляем материально-техническую базу, вскоре предстоит большая модернизация электросетевого хозяйства. Во всех цехах и подразделениях применяется новейшее оборудование, в составе каждой единицы – системы автоматического управления и контроля параметров. Конечно, требуются хорошие навыки и знания для того, чтобы эксплуатировать оборудование, настраивать его и ремонтировать. Мы занимаемся повышением квалификации собственных работников, на предприятии есть свой учебный центр, где в том числе ведущие специалисты и руководители читают курсы лекций, проводят практические занятия для персонала. Кроме того, направляем сотрудников на курсы повышения квалификации.

Цементная отрасль остается перспективной для молодых кадров. Также необходимо учитывать, что «Искитимцемент» с мая 2020-го стал частью компании «Сибирский цемент» – молодые специалисты могут строить карьеру не только в рамках завода, но и в рамках холдинга, претендовать на более высокие должности на других активах. Если такие вакансии открываются (в том числе руководящие), то проводятся внутренние конкурсы на замещение должности. Так что для персонала работа в крупной компании – очевидное преимущество».