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Кабельно-проводниковая продукция ООО «ТЭСК ПРО»

16:25 14.12.2020
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Компания  «ТЭСК ПРО» - комплексные поставки кабельно-проводниковой продукции.

В компании «ТЭСК ПРО» можно приобрести современную кабельно-проводниковую продукцию, соответствует существующим ГОСТам и запросам клиентов. Она может использоваться в различных условиях.

Востребованные являются кабели КГ-ХЛ, предназначенные для использования в холодных климатических условиях.

Кабельная хладостойкая продукция:

Данная продукция широко используется для подключения передвижных установок к электрической сети. Данный тип силовых кабелей отличается хорошей защищенностью от внешних повреждений и климатических воздействий.

Кабель КГ ХЛ заключен в резиновую изоляцию и имеет медные жилы. Размер сечений для четырехжильного кабеля  находится в диапазоне 1- 95 кв.мм.

Его конструкция  состоит из следующих компонентов:

  • Многопроволочной токоведущей медной жилы, состоящей из отдельных проволок круглого сечения.
  • Разделительного слоя пленочного типа из синтетического материала.
  • Изоляционного слоя из каучука.
  • Резиновой оболочки из бутадиенового каучука.

Ассортимент продукции предлагаемой компанией чрезвычайно широкий. Выбрать кабельно-проводниковые изделия можно для использования в различных сферах и условиях. Компания внимательно относится к своим клиентам, поэтому обеспечивается оперативная реакция на все поступающие запросы и при необходимости информационная поддержка. Такой подход способствует налаживанию долгосрочного сотрудничества

Для заказа продукции можно воспользоваться специальной формой на официальном сайте. Также можно заказать «обратный звонок». Заказ начинают формировать сразу после поступления оплаты. Его отправка осуществляется в кратчайшие сроки.

После приобретения кабельно-проводниковой продукции в компании не нужно будет самостоятельно заниматься вопросами доставки. Грамотные специалисты отдела логистики подберут оптимальный способ доставки груза в конкретный регион и рассчитают стоимость услуги. Также клиенты могут забрать продукцию самовывозом.  Адрес наиболее подходящего склада можно найти в разделе «Контакты». Дополнительно у менеджера можно уточнить условия самовывоза.

Кабельно-проводниковая продукци
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