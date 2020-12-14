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MoneyPipe HD — мультивалютный современный и функциональный онлайн-криптокошелек для смартфонов на базе iOS и Android

16:27 14.12.2020
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На сегодняшний день всем известно, насколько сильной электронной валютой и теперь уже популярной является криптовалюта.

Она действуют только в сети Интернет, да и обменять ее на любую другую валюту мира можно с помощью специальных сервисов. Таким образом, больше интересной, важной, а также детальной информации можно прочитать на специализированном сайте по следующей ссылке: MoneyPipe. Этот сервис стал популярным только из-за того, что он работает как на операционной платформе Андроид, так и на операционной системе ИОС. При этом, пользователи могут запросто использовать актуальный функционал сервиса на своих смартфонах и выгодно, по очень выгодному и приемлемому курсу обменить криптовалюту.

В этом сервисе можно запросто создать онлайн-криптокошелек, который будет функционировать на постоянной основе – до момента удаления его непосредственно пользователем вручную.

Кошелек MoneyPipe HD — одно из лучших и самых надежных решений для хранения крниптовалюты. Его ключевым достоинством является сочетание безопасности и удобства использования.

Главные особенности кошелька MoneyPipe HD

Владельцы криптокоршелька, предназначенного для смартфонов на базе Андроид и iOS имеют полный доступ к долгосрочному хранению монет и проведению несложных операций каждый день. Они получают полный контроль над своими средствами, а уровень безопасности повышается предоставлением владельцам их персональных данных и ключей, которые сберегаются исключительно на их личном смартфоне. Среди отличительных характеристик можно перечислить следующие:

  • возможность интеграции с контактами;
  • удобный в управлении и интуитивно доступный интерфейс;
  • можно моментально восстановить доступ к монетам;
  • владение средствами только одной стороны — пользователя кошелька;
  • русификация, что еще сильнее упрощает рабочий процесс.

Считается, что мобильная версия приложения безопаснее своего классического аналога по причине минимизации рисков фишинга, а также атак вирусных программ.

онлайн-криптокошелек
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