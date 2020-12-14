Почему многие предпочитают покупка дома или виллы на Кипре и в чем заключается суть, преимущества и особенности такой покупки?

В нынешнее время каждый сталкивался с вопросом покупки жилья в другой стране.

Сейчас очень актуально покупать недвижимость на Кипре. Правда, перед покупкой жилья необходимо уточнить многогранные нюансы. Например, сперва необходимо хотя бы найти подходящий вариант. Как известно, жилье на Кипре достаточно недешевое удовольствие, но все-таки люди могут себе позволить его, если достаточно зарабатывают. Итак, чтобы найти достойные и подходящие Виллы на Кипре стоит обратить внимание в первую очередь на специализированный сайт.

Именно на нем представлена удобная поисковая строка, где есть возможность отфильтровать выгодные для себя предложения и определиться с покупкой виллы. При приобретении недвижимости в другой стране необходимо учитывать в дополнительном порядке то, что придется оформлять немалое количество документов и осуществлять другие нотариальные, юридические действия.

Покупка недвижимости за рубежом — выгодное вложение, которое может очень быстро себя окупить. Жилье можно сдавать в аренду на долгое время или короткий срок. В чем еще плюсы приобретения квартиры на Кипре?

Все плюсы приобретения жилья на Кипре

Есть много положительных сторон в приобретении недвижимости на островном государстве с теплым климатом, большим разнообразием курортных мест и достопримечательностей. Иностранцы могут приобрести квартиру, виллу или коттедж. На острове очень много предложений — на любой вкус и кошелек. Владельцам недвижимости на Кипре открывается много выгод и это:

ускоренная процедура получения вида на жительство;

отсутствует двойное налогообложение;

широкая линейка кредитов, ипотеки;

лояльное законодательство;

простота осуществления сделки по приобретению жилья;

высокий уровень жизни;

действуют налоговые льготы при перепродаже объекта;

безопасность и низкий уровень преступности.

Экономика страны держится на туризме, который развит здесь на высоком уровне. Так что проблем со сдачей квартиры в аренду не возникнет. Это хороший пассивный доход и очень прибыльный удаленный бизнес.