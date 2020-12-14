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Аксессуары и комплектующие для гидравлического оборудования

16:30 14.12.2020
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Гидравлическое оборудование не будет функционировать корректно без специальных компонентов.

К таковым относятся разнообразные предохранительные и обратные клапаны, гидрозамки, ручные насосы, диверторы, коллекторы. Перечисленные узлы подбираются в соответствии с типом системы, видом рабочей жидкости. Они должны производится из качественных материалов, обеспечивающих продолжительный ресурс. Богатый ассортимент комплектующих для гидрооборудования представлен в каталоге известного производителя Oleoweb.

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Основные виды гидравлических компонентов

К числу наиболее значимых узлов можно отнести:

  • дроссели;
  • гидравлические замки;
  • шаровые краны.

Каждая деталь выполняет свои функции в системе. Относятся подобные узлы к расходным частям. Их необходимо своевременно менять, чтобы избежать серьезных неполадок и поломок.

Дроссели

Дроссель с обратным клапаном Оleoweb – один из наиболее популярных товаров в каталоге компании «Нежа Импорт». Он производится в корпусе из нержавеющей стали. Деталь предназначена для управления потоком рабочей жидкости сразу в двух направлениях. Наличие в конструкции обратного клапана гарантирует безотказную работу.

Дроссель отличается высокими показателями герметичности при нахождении в закрытом положении. Он выступает важной составляющей гидравлических установок, станков и прессов. Для изменения параметров регулировки в нем предусмотрена вращающаяся внешняя муфта.

Гидравлические замки

Односторонние замки нужны для удержания электрических моторов в статичном состоянии до теп пор, пока не будет открыт запорный элемент, имеющий пилотное управление. Этот компонент также имеет прочный стальной корпус. Он монтируется в трубу, может выдерживать значительную силу рабочего давления. Встречается узел в составе техники и оборудования, оснащенных электромоторами.

Шаровые краны

Назначение данной комплектующей – надежное блокирование рабочего потока, независимо от значений силы давления в гидравлической системе. Производятся узлы из оцинкованной стали. Внутри находятся стальные хромированные сегменты. Для достижения абсолютной герметичности применяются уплотнители.

Современная гидравлика обладает массой преимуществ благодаря применению таких надежных аксессуаров. Она рассчитана на интенсивную эксплуатацию, в том числе в агрессивных условиях.

По материалам сайта https://neja-import.ru/

Аксессуары для гидравлического оборудования
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