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Как выбрать кресла для лекционных залов

16:31 14.12.2020
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Любому университету, колледжу или другому учебному заведению постоянно требуется огромное количество кресел и стульев для оформления аудиторий.

Также мебель для лекционных аудиторий должна быть очень надёжной, ведь при большом потоке людей эти элементы подвергаются постоянным нагрузкам. Также зачастую требуется найти подходящие варианты по бюджету, но сегодня это не такая и большая проблема, ведь выбор современной мебели для аудиторий действительно разнообразен.

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кресла в лекционном зале

Основные критерии выбора кресел для лекционных залов

Современные производители мебели предлагают широкие возможности для оформления любого учреждения. Стиль и дизайнерское решение можно легко и просто подобрать в соответствии со стилистикой помещения и необходимыми требованиями. В первую очередь осуществляя выбор мебели стоит учитывать такие характеристики конструкций:

  • Эргономика. Нет смысла тратиться на дорогостоящую конструкцию с откидными и регулируемыми спинками, когда речь идёт о лекционном зале. Из-за огромного потока людей такие конструкции часто ломаются и приносят лишь неудобства. Гораздо важнее сделать кресло или стул более мобильным, чтобы его было удобно переставлять и транспортировать по залу, а также прочным и из стойких материалов;
  • Качество материалов. При большом потоке учащихся стулья и кресла подвергаются нагрузкам постоянно в течении рабочего дня, поэтому мебель должна быть максимально надёжной, если не хотите менять её или реставрировать ежемесячно. Лучшим решением станут кресла со стальными рамами и деревянными спинками. Обивка может быть из мягкой ткани или заменителей натуральной кожи. Такие материалы прослужат максимально продолжительное время и позволят комфортно проводить лекции;
  • Удобство. Для учебных помещений лучше подбирать изделия с широкими сиденьями, на которых удобно сможет разместиться любой человек. Подлокотники конструкции могут быть мягкими или из дерева, металла, а спинка подойдёт невысокая. На таком стуле каждый человек почувствует себя комфортно, что скажется на его продуктивности и не даст отвлекаться;
  • Безопасность. Кресла в местах общественного пользования обязательно должны быть гипоаллергенными и не выделяющими вредных веществ. Гигиеничность конструкций также играет важную роль при большом потоке людей, поэтому покрытие должно легко обрабатываться защитными и моющими средствами. Именно поэтому материалы обивки чаще всего подбираются с более плотной структурой, в которую в меньшей степени проникает пыль. Предназначенные для аудиторий предметы мебели должны быстро и легко обслуживаться при необходимости;
  • Стиль. Благодаря широкому разнообразию современной продукции выбор подходящего стилистического решения не станет головной болью. Такие предметы мебели, как кресла являются преобладающей деталью в аудиториях, поэтому они должны гармонично вписываться по стилю и всем своим видом поддерживать статус заведения, при этом не отвлекая на себя лишнего внимания.

Даже наиболее качественные кресла для лекционных залов и учебных помещений не вечны, поэтому стоит думать наперёд о возможности ремонта изделия. В остальном же выбор зависит лишь от креативности заказчика. Главное – мебель должна быть максимально комфортной для целевой аудитории заведения, чтобы ученики чувствовали себя удобно. Компания Leadcom Seating поможем вам оборудовать лекционный зал в сжатые сроки, по вашим требованиям.

кресла для лекционных залов
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