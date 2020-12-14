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Сервис поиска авиабилетов

16:34 14.12.2020
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Сервисы по поиску дешевых авиационных билетов востребованы у большого числа людей.

На сайте MeTrip.ru имеются такие возможности. Это удобный и функциональный сервис поиска авиабилетов по разным критериям. На нем представлены предложения многих авиационных компаний, перевозчиков.

Преимущества сервиса

Основная форма поиска авиабилетов имеет несколько функций. Это возможности для нахождения оптимальных предложений по нескольким критериям. Таким как:

  • направление (туда-обратно, в одну сторону);
  • направление (откуда, куда);
  • период (даты, на которые нужно забронировать билет);
  • количество пассажиров, класс пассажирского места.

Форма включает также такие дополнительные функции, как «Добавить аэропорты поблизости», «(-/+ 3 дня), Календарь низких цен», «Только рейсы без пересадок». Таких возможностей для поиска авиабилетов достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант.

К достоинствам сервиса стоит отнести работу с сорока системами бронирования, 750 авиационными компаниями и авиаперевозчиками. А также с 70 агентствами по продаже и бронированию авиабилетов.

Само агентство, ее деятельность, аккредитовано в международной ассоциации воздушного транспорта. Оно подтвердило соответствие качества обслуживания европейским стандартам. На сайте имеется множество предложений по выгодной стоимости. Это дешевые авиационные билеты на лоукостеры по европейским странам (Ryanair, Easyjet). А также за пределами Европейского союза (Air Arabia). Есть выгодные предложения в разных направлениях.

Сервис позволяет выполнять различные операции по поиску и бронированию. Например, такие как:

  • быстрый поиск среди десяти тысяч предложений в базе данных сервиса;
  • предоставление полной информации об авиационных линиях, их услугах и терминалах, наличии дополнительных услуг (VIP залы, Интернет и пр.);
  • возможности для приобретения оптимальных по стоимости и услугам авиабилетов в один конец или туда и обратно;
  • большое количество «горящих» предложений на текущие даты;
  • предоставление официальной информации о перелетах авиационных компаний.

Подробные данные можно узнать на сайте сервиса.

Сервис поиска авиабилетов
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