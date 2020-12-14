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Как погибла по дороге на кладбище 22-летняя девушка в Бердске. Смотрите фото

16:47 14.12.2020 Фото: ГИБДД НСО
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Девушка не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие (забор).

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Девушка не справилась с управлением

В результате происшествия погибла 22-летняя девушка.

Около 12 часов 30 минут девушка, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигалась по Энтузиастов со стороны улицы Пионерская, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие (забор).

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Трагедия произошла утром, 14 декабря

В результате происшествия 22-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью.
В настоящее время на месте работают полицейские, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

ДТП занос насмерть
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От редакции

Соболезнуем.

Николай, 14 декабря 2020 17:28
Благодаря нашему руководству города, дорога стала популярной. Уже не первая авария происходит на ней. Едешь как по волнам. Ранее аварии тоже были в результате заноса. Я вспоминаю, как хоронил маму, которая чуть не выпала с гроба. Дорога в таком состоянии более 25 лет., хотя считается стратегической (в плане эвакуации города на особый период).

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