Как погибла по дороге на кладбище 22-летняя девушка в Бердске. Смотрите фото

В результате происшествия погибла 22-летняя девушка.
Около 12 часов 30 минут девушка, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигалась по Энтузиастов со стороны улицы Пионерская, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие (забор).
В результате происшествия 22-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью.
В настоящее время на месте работают полицейские, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области