Как погибла по дороге на кладбище 22-летняя девушка в Бердске. Смотрите фото

Девушка не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие (забор).

Девушка не справилась с управлением

В результате происшествия погибла 22-летняя девушка.

Около 12 часов 30 минут девушка, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигалась по Энтузиастов со стороны улицы Пионерская, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие (забор).

Трагедия произошла утром, 14 декабря

В результате происшествия 22-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью.

В настоящее время на месте работают полицейские, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области