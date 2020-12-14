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Продолжаем акцию: Осталось собрать 103 подарка для больных туберкулёзом детей к Новому году 2021 в Бердске

17:31 14.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете приносить подарки по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12. Подарки мы будем собирать до 22 декабря.

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Каждый год благотворители Бердска помогают ребятишкам
Сюжет: Подарки для туббольницы
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Продолжаем акцию: Осталось собрать 103 подарка для больных туберкулёзом детей к Новому году 2021 в БердскеСобрали 10 850 рублей на подарки к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей в БердскеЕщё 19 новостей

Продолжают собирать подарки для больных туберкулезом детей из мочищенских больницы и санатория читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Как всегда, мы собираем 140 подарков, так сказать с довеском, учитывая то, что к Новому году в санаторий и больницу будут прибывать новые маленькие пациенты. К тому же, на утренники необходимы сладкие призы. Да и на новогоднем столе для ребятишек не будут лишними конфеты и печеньки.

Благотворители перечислили на карту Сбербанка для покупки новогодних подарков 10 850 рублей. Еще 10 наборов сладостей принес бердчанин, не пожелавший назвать свое имя.

Дети уже с нетерпением ждут прихода бердского Деда Мороза. Мы искренне верим в то, что и в этом году бердчане в очередной раз подарят больным туберкулезом детям сладкий Новый год. Если исходить из суммы за каждый подарок в 400 рублей, то на 14 декабря собраны с учетом уже имеющихся 37 подарков. Осталось собрать 103.

Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете приносить подарки по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12. Подарки мы будем собирать до 22 декабря.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова.

Наши меценаты:

200 рублей пришли от мецената, не указавшего имя. Спасибо!

1000 рублей пришли от Ольги Юрьевны. Спасибо!

5000 рублей пришли от Андрея Геннадьевича. Спасибо!

1000 рублей пришли от Людмилы Владимировны. Спасибо!

250 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

10 новогодних сладких подарка принес бердчанин. Спасибо!

500 рублей пришли от Анны Леонидовны. Спасибо!

200 рублей пришли от Ирины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Валентины Асхатовны. Спасибо!

300 рублей пришли от Ирины Николаевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Натальи Степановны. Спасибо!

200 рублей пришли от Татьяны Степановны. Спасибо!

100 рублей пришли от Евгении Владимировны. Спасибо!

200 рублей пришли от Елены Александровны. Спасибо!

100 рублей пришли от Андрея Ивановича. Спасибо!

1 000 рублей пришли от Елены. Спасибо!

больные туберкулезом дети новогодние подарки. акция
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