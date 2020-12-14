Скинул с лестницы 14-летнего мальчика продавец магазина в Новосибирске. Ск завел дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему

Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего продавца магазина «Краски» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По версии следствия, 12 декабря 2020 года в дневное время подозреваемый, находясь на крыльце у входа в магазин «Краски» по улице Каменская 74 в Центральном районе Новосибирска, в ходе конфликта с 14-летним подростком толкнул его руками, от чего последний упал с крыльца и в результате падения от неосторожных действий подозреваемого получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. В настоящий момент подросток в тяжелом состоянии находится в больнице.

Следователями проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следствие СКР просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 15 часов 30 минут до 17 часов 40 минут в данном месте, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия. Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления просим сообщить данные сведения старшему следователю Железнодорожного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области Каржовой Кристине Игоревне по телефону: 8-913-718-34-48 либо дежурному по следственному управлению: 8(383)203-57-39. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: nsk.sledcom.ru