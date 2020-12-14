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Госпитализировали с урока 5 школьниц в Йошкар-Оле

18:45 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы.

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Названа неожиданная версия инцидента с упавшими в обморок школьниками

Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле после того, как пятерых старшеклассниц госпитализировали из школы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы.
"По данному факту следственным отделом по городу Йошкар-Ола следственного управления СК РФ по республике Марий Эл проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что никаких токсических веществ в организме пяти госпитализированных с уроков старшеклассниц в Йошкар-Оле.
"Состояние пациенток удовлетворительное. Спустя сутки они были выписаны из больницы. При проведении химико-токсикологической экспертизы никакие токсические вещества не выявлены – ни наркотические, ни алкоголь, ни лекарственные препараты", - рассказала агентству заместитель министра здравоохранения Марий Эл Татьяна Бастракова.
Она добавила, что девочки учатся в одном классе, больше никому из их одноклассников и учеников других классов медицинская помощь не понадобилась.
"Это также точно не пищевое отравление", - подчеркнула она.

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