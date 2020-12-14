Школы Бердска
Школа №1
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. К.Маркса, 26А
Телефон: 8(383-41)3-04-68
Электронная почта: bsk_sh01@mail.ru
Директор: Комарова Марина Геннадьевна
Сайт: http://pervaya-berdsk.ru/
Школа №2 «Спектр»
Адрес: 633010, Новосибирская область, г.Бердск г, Комсомольская ул, дом № 31
Телефон: +7(38341)21254
Электронная почта:s_2_berdsk@edu54.ru
Директор: Перфилова Евгения Юрьевна
Сайт: https://spektr.novosibschool.ru/
Школа №3 «Пеликан»
Адрес: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул.Кутузова, 34
Телефон: (383)412 57 02
Электронная почта: s_3_berdsk@edu54.ru
Директор: Музыкина Людмила Васильевна
Сайт: https://sh3-pelikan.edusite.ru/
Школа №4
Адрес: 633001, Новосибирская область, город Бердск. улица Парижской Коммуны, 15
Телефон: 8(38341)25822 (Приемная)
Электронная почта: bsk_sh04@mail.ru
Директор: Павлова Гузалия Салиховна
Сайт: http://school-04.berdsk-edu.ru/p1aa1.html
Школа №5
Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Микрорайон, д. 52
Телефон: (383-41)-4-09-80
Электронная почта: 8bsk_sh05@mail.ru
Директор: Гареева Ольга Ивановна
Сайт: школа-пять.рф
Лицей №6
Адрес: 633010, Новосибирская обл., Бердск г., Горького ул., д.7, ст.3
Телефон: (383)415 27 74
Электронная почта: bsk_sh06@mail.ru
Директор: Родина Зоя Николаевна
Сайт: https://licey6.edusite.ru/
Микроучасток лицея №6 - здание по адресу ул.Купца Горохова,22 микрорайон «Южный»
Лицей №7
Адрес: 633004, Новосибирская область, г.Бердск, ул.Ленина, 104
Телефон: 8-(38341)-5-00-22, 8-(38341)-5-36-13
Электронная почта: bsk_sh07@mаil.ru, или l7_berdsk@edu54.ru
Директор: Смирнова Татьяна Александровна
Сайт: https://bsk7.novosibschool.ru/
Школа №8
Адрес: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Котовского, д. 20
Телефон: (383)415 10 35, Факс: (383)415 13 21
Электронная почта: bsk_sh08@mail.ru
Директор: Краморова Наталья Алексеевна
Сайт: https://school-08-berdsk.edusite.ru/
Школа №9
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Школьная, 5
Телефон: +7(383) 415-43-23, +7(383) 413-03-14
Электронная почта: s_9_berdsk@edu54.ru
Директор: Забелич Вера Викторовна
Сайт: https://bsk9.novosibschool.ru/
Школа №10
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина 13,
Телефон: 8-383-41-24309 - приёмная, 8-383-41-23425
Электронная почта: bsk_sh10@mail.ru
Директор: Чуркина Татьяна Валерьевна
Сайт: http://bsk-sch10.edusite.ru/
Школа №11
Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Микрорайон, дом 12
Телефон: директор -+7(38341)49307, приемная +7(38341)48655
Электронная почта: s_11_berdsk@edu54.ru
Директор: Репренцев Николай Михайлович
Сайт: http://11sch.ru/
Школа №12
Адрес: 633009, Новосибирская область, Бердск г., Микрорайон ул., д.39
Телефон: (8-383-41) 4-15-58, (8-383-41) 4-14-98
Факс: (8-383-41) 4-15-58
Электронная почта: bsk_sh12@mail.ru
Директор: Ачикалова Ирина Павловна
Сайт: http://school-12.berdsk-edu.ru
Школа №13
Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, д.23
Телефон: 8(383-41) 3-41-01
Электронная почта: reception@sch13.ru
Директор: Маркова Наталья Петровна
Сайт: 13шк.рф
Экономический лицей
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 29
Телефон:
Приемная (тел/факс): (383-41) 2-30-91
Зам. директора по УВР: (383-41) 2-64-19
Бухгалтерия: (383-41) 2-64-19
Электронная почта: bsk_she@mail.ru
Директор: Колмыкова Наталья Владимировна
Сайт: http://el.edu.ru/
Вечерняя школа
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина 13,
Телефон: 8 (383) 41 25088
Электронная почта: bsk_shw@mail.ru:
Директор: Погорелова Лариса Алексеевна
Сайт: http://vsh.bsk-sch10.edusite.ru/
Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского»
Адрес: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, улица Чайковского, дом 16
Телефон: 8 (383-41) 6-22-20
Электронная почта: gimnazia-berdsk@mail.ru
Директор: Бодунова Анна Викторовна
Сайт: http://pgberdsk.ru/