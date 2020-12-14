Школы Бердска

В Бердске 16 образовательных учреждений. Есть вечерняя школа и православная гимназия.

Лицей №7 Бердска Школы Бердска Школа №1 Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. К.Маркса, 26А Телефон: 8(383-41)3-04-68 Электронная почта: bsk_sh01@mail.ru Директор: Комарова Марина Геннадьевна Сайт: http://pervaya-berdsk.ru/ Школа №2 «Спектр» Адрес: 633010, Новосибирская область, г.Бердск г, Комсомольская ул, дом № 31 Телефон: +7(38341)21254 Электронная почта:s_2_berdsk@edu54.ru Директор: Перфилова Евгения Юрьевна Сайт: https://spektr.novosibschool.ru/ Школа №3 «Пеликан» Адрес: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул.Кутузова, 34 Телефон: (383)412 57 02 Электронная почта: s_3_berdsk@edu54.ru Директор: Музыкина Людмила Васильевна Сайт: https://sh3-pelikan.edusite.ru/ Школа №4 Адрес: 633001, Новосибирская область, город Бердск. улица Парижской Коммуны, 15 Телефон: 8(38341)25822 (Приемная) Электронная почта: bsk_sh04@mail.ru Директор: Павлова Гузалия Салиховна Сайт: http://school-04.berdsk-edu.ru/p1aa1.html Школа №5 Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Микрорайон, д. 52 Телефон: (383-41)-4-09-80 Электронная почта: 8bsk_sh05@mail.ru Директор: Гареева Ольга Ивановна Сайт: школа-пять.рф Лицей №6 Адрес: 633010, Новосибирская обл., Бердск г., Горького ул., д.7, ст.3 Телефон: (383)415 27 74 Электронная почта: bsk_sh06@mail.ru Директор: Родина Зоя Николаевна Сайт: https://licey6.edusite.ru/ Микроучасток лицея №6 - здание по адресу ул.Купца Горохова,22 микрорайон «Южный» Лицей №7 Адрес: 633004, Новосибирская область, г.Бердск, ул.Ленина, 104 Телефон: 8-(38341)-5-00-22, 8-(38341)-5-36-13 Электронная почта: bsk_sh07@mаil.ru, или l7_berdsk@edu54.ru Директор: Смирнова Татьяна Александровна Сайт: https://bsk7.novosibschool.ru/ Школа №8 Адрес: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Котовского, д. 20 Телефон: (383)415 10 35, Факс: (383)415 13 21 Электронная почта: bsk_sh08@mail.ru Директор: Краморова Наталья Алексеевна Сайт: https://school-08-berdsk.edusite.ru/ Школа №9 Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Школьная, 5 Телефон: +7(383) 415-43-23, +7(383) 413-03-14 Электронная почта: s_9_berdsk@edu54.ru Директор: Забелич Вера Викторовна Сайт: https://bsk9.novosibschool.ru/ Школа №10 Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина 13, Телефон: 8-383-41-24309 - приёмная, 8-383-41-23425 Электронная почта: bsk_sh10@mail.ru Директор: Чуркина Татьяна Валерьевна Сайт: http://bsk-sch10.edusite.ru/ Школа №11 Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Микрорайон, дом 12 Телефон: директор -+7(38341)49307, приемная +7(38341)48655 Электронная почта: s_11_berdsk@edu54.ru Директор: Репренцев Николай Михайлович Сайт: http://11sch.ru/ Школа №12 Адрес: 633009, Новосибирская область, Бердск г., Микрорайон ул., д.39 Телефон: (8-383-41) 4-15-58, (8-383-41) 4-14-98 Факс: (8-383-41) 4-15-58 Электронная почта: bsk_sh12@mail.ru Директор: Ачикалова Ирина Павловна Сайт: http://school-12.berdsk-edu.ru Школа №13 Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, д.23 Телефон: 8(383-41) 3-41-01 Электронная почта: reception@sch13.ru Директор: Маркова Наталья Петровна Сайт: 13шк.рф Экономический лицей Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 29 Телефон: Приемная (тел/факс): (383-41) 2-30-91 Зам. директора по УВР: (383-41) 2-64-19 Бухгалтерия: (383-41) 2-64-19 Электронная почта: bsk_she@mail.ru Директор: Колмыкова Наталья Владимировна Сайт: http://el.edu.ru/ Вечерняя школа Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина 13, Телефон: 8 (383) 41 25088 Электронная почта: bsk_shw@mail.ru: Директор: Погорелова Лариса Алексеевна Сайт: http://vsh.bsk-sch10.edusite.ru/ Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского» Адрес: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, улица Чайковского, дом 16 Телефон: 8 (383-41) 6-22-20 Электронная почта: gimnazia-berdsk@mail.ru Директор: Бодунова Анна Викторовна Сайт: http://pgberdsk.ru/

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