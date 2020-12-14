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Школы Бердска

18:20 14.12.2020 Фото: Курьер. Среда.Бердск
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В Бердске 16 образовательных учреждений. Есть вечерняя школа и православная гимназия.

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Лицей №7 Бердска

Школы Бердска

Школа №1

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. К.Маркса, 26А

Телефон: 8(383-41)3-04-68

Электронная почта: bsk_sh01@mail.ru

Директор:         Комарова Марина Геннадьевна

Сайт: http://pervaya-berdsk.ru/

Школа №2 «Спектр»

Адрес: 633010, Новосибирская область, г.Бердск г, Комсомольская ул, дом № 31

Телефон: +7(38341)21254

Электронная почта:s_2_berdsk@edu54.ru

Директор: Перфилова Евгения Юрьевна

Сайт: https://spektr.novosibschool.ru/

Школа №3 «Пеликан»

Адрес: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул.Кутузова, 34

Телефон: (383)412 57 02

Электронная почта: s_3_berdsk@edu54.ru

Директор: Музыкина Людмила Васильевна

Сайт: https://sh3-pelikan.edusite.ru/

Школа №4

Адрес: 633001, Новосибирская область, город Бердск. улица Парижской Коммуны, 15

Телефон: 8(38341)25822 (Приемная)

Электронная почта:     bsk_sh04@mail.ru

Директор: Павлова Гузалия Салиховна

Сайт: http://school-04.berdsk-edu.ru/p1aa1.html

Школа №5

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Микрорайон, д. 52

Телефон: (383-41)-4-09-80

Электронная почта:     8bsk_sh05@mail.ru

Директор: Гареева Ольга Ивановна

Сайт: школа-пять.рф

Лицей №6

Адрес: 633010, Новосибирская обл., Бердск г., Горького ул., д.7, ст.3

Телефон: (383)415 27 74

Электронная почта:     bsk_sh06@mail.ru

Директор: Родина Зоя Николаевна

Сайт: https://licey6.edusite.ru/

Микроучасток лицея №6 - здание по адресу ул.Купца Горохова,22 микрорайон «Южный»

Лицей №7

Адрес: 633004, Новосибирская область, г.Бердск, ул.Ленина, 104

Телефон: 8-(38341)-5-00-22, 8-(38341)-5-36-13

Электронная почта:     bsk_sh07@mаil.ru, или l7_berdsk@edu54.ru

Директор: Смирнова Татьяна Александровна

Сайт: https://bsk7.novosibschool.ru/

Школа №8

Адрес: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Котовского, д. 20

Телефон: (383)415 10 35, Факс: (383)415 13 21

Электронная почта: bsk_sh08@mail.ru

Директор: Краморова Наталья Алексеевна

Сайт: https://school-08-berdsk.edusite.ru/

Школа №9

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Школьная, 5

Телефон: +7(383) 415-43-23, +7(383) 413-03-14

Электронная почта: s_9_berdsk@edu54.ru

Директор: Забелич Вера Викторовна

Сайт: https://bsk9.novosibschool.ru/

Школа №10

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск,  ул. Ленина 13,

Телефон: 8-383-41-24309 - приёмная,   8-383-41-23425

Электронная почта: bsk_sh10@mail.ru

Директор: Чуркина Татьяна Валерьевна

Сайт: http://bsk-sch10.edusite.ru/

Школа №11

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Микрорайон, дом 12

Телефон: директор -+7(38341)49307, приемная +7(38341)48655

Электронная почта: s_11_berdsk@edu54.ru

Директор: Репренцев Николай Михайлович

Сайт: http://11sch.ru/

Школа №12

Адрес: 633009, Новосибирская область, Бердск г., Микрорайон ул., д.39

Телефон: (8-383-41) 4-15-58, (8-383-41) 4-14-98

Факс:    (8-383-41) 4-15-58

Электронная почта: bsk_sh12@mail.ru

Директор: Ачикалова Ирина Павловна

Сайт: http://school-12.berdsk-edu.ru

Школа №13

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, д.23

Телефон: 8(383-41) 3-41-01

Электронная почта: reception@sch13.ru

Директор: Маркова Наталья Петровна

Сайт: 13шк.рф

Экономический лицей

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 29

Телефон:

Приемная (тел/факс): (383-41) 2-30-91

Зам. директора по УВР: (383-41) 2-64-19

Бухгалтерия: (383-41) 2-64-19

Электронная почта: bsk_she@mail.ru

Директор: Колмыкова Наталья Владимировна

Сайт: http://el.edu.ru/

Вечерняя школа

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск,  ул. Ленина 13,

Телефон: 8 (383) 41 25088

Электронная почта: bsk_shw@mail.ru:

Директор: Погорелова Лариса Алексеевна

Сайт: http://vsh.bsk-sch10.edusite.ru/

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского»

Адрес: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, улица Чайковского, дом 16

Телефон: 8 (383-41) 6-22-20

Электронная почта: gimnazia-berdsk@mail.ru

Директор: Бодунова Анна Викторовна

Сайт: http://pgberdsk.ru/

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