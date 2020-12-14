Самый «Уютный коллаб»: закупит вязаные вещи у пожилых людей Delivery Club

После этого их передадут курьерам, чтобы они не мёрзли зимой, а бабушки пораньше пошли домой греться и пить чай.

Самый «Уютный коллаб»

Самый «Уютный коллаб», о котором вы когда-либо слышали — Delivery Club feat. Бабушки-вязальщицы.

Все вы видели бабушек на улице, которые продают вязаные носки, шарфы, варежки и шапки. А также зелёных курьеров, которые большую часть времени проводят на улице.

В Delivery придумали, как помочь и тем и другим. 20 и 27 декабря компания отправит к пенсионеркам из 15 городов России своих волонтёров, которые купят у них вязаные вещи. После этого их передадут курьерам, чтобы они не мёрзли зимой, а бабушки пораньше пошли домой греться и пить чай.



Источник: t.me/bazabazon