Она была персональным курьером для своего отца.

В Москве задержали 10-летнюю девочку со свёртками метадона

В Москве задержали 10-летнюю девочку со свёртками метадона. Она была персональным курьером для своего отца.

Полицейские, проводившие оперативно-розыскные действия, задержали девочку в подъезде дома днём 11 ноября. На досмотре у неё неожиданно обнаружили аж 76 свёртков с метадоном — запрещённым в России веществом. Как же так вышло? Очень просто.

Выяснилось, что девочка получила наркотики от мужчины в машине у соседнего дома, но, разумеется, не сама, а по поручению отца. Ему же она и должна была передать все 76 свёртков для последующего сбыта. Пока неизвестно, удалось ли полиции задержать отца девочки. Личность поставщика партии наркотиков, впрочем, им уже удалось выяснить.

Когда попросила папу пристроить куда-нибудь на практику.

Источник: t.me/bazabazon