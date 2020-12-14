Путин приказал снизить цены: Мишустин до 20 декабря 2020 снизит их на сахар до 46 рублей кг и масло растительное до 110 рублей

По поручению президента с 10 декабря органами власти принят ряд мер для сдерживания потребительских цен на социально значимые товары – сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Какие меры приняты?

Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Оперативное совещание с вице-премьерами

Начнём с ситуации на продовольственном рынке. На прошлой неделе я давал поручение подготовить все меры, в том числе проекты нормативно-правовых актов, для стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров.

Прошу Максима Геннадьевича Решетникова доложить об исполнении поручения, а потом заслушаем Министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева.

М.Решетников : Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

По поручению Президента и по итогам совещания у Вас 10 декабря органами власти принят ряд мер для сдерживания потребительских цен на социально значимые товары – сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия.

В качестве мер оперативного реагирования провели переговоры с союзами производителей и розничными торговыми сетями. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года.

Основные параметры соглашений обсудили на встрече с производителями 10 декабря под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Рэмовича Белоусова с участием Министерства сельского хозяйства, Минпромторга, Минэкономразвития, антимонопольной службы, налоговой службы и прокуратуры. Проект постановления, которое обеспечивает возможность заключения таких соглашений, 11 декабря в Правительство внесён Федеральной антимонопольной службой. Ответственность за своевременное заключение соглашений несут Минсельхоз – в части производителей и Министерство промышленности и торговли – в части розничных сетей. Мониторить, как исполняются соглашения, в том числе уровень цен в сетях, будет Федеральная налоговая служба на основе данных контрольно-кассовой техники в дополнение к мониторингу, который осуществляет Росстат.

Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года. Чтобы стабилизировать цены в следующем году, дополнительно определён ряд мер.

По сахару. Производители смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы для переработки. Дмитрий Николаевич (Патрушев) более подробно об этом расскажет. Равно как и Минсельхозу предстоит провести работу по увеличению посевных площадей под сахарную свёклу в следующем году.

По подсолнечному маслу. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке на семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина – 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Соответствующее постановление Правительства подписано 9 декабря. Также подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Мы сегодня с утра ещё дополнительно с Минсельхозом прорабатывали размер этих пошлин. Решение найдено, до конца дня соответствующий проект постановления будет представлен в Правительство. Но предлагается вводить эту меру в том случае, если соглашения с производителями не будут исполняться.

Теперь по хлебу и муке. В Правительство внесён проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. Также внесён проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро, сверх квоты. Пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

Для поддержки производителей муки и хлебопекарной продукции Министерством сельского хозяйства также внесены в Правительство проекты постановлений, которые предусматривают субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопёкам – на возмещение части затрат, связанных с приобретением муки.

Кроме того, Правительством принят ряд стратегических мер, обеспечивающих стабильность цен на социально значимые товары. Сейчас действует постановление Правительства №530, принятое ещё в 2008 году, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка колебания цен установлена в 30%. Понятно, что, когда её устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно – планку предлагается серьёзно снизить. Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать Правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учёта сезонных колебаний цен.

Также предлагается поручить – мы начали уже эту работу над более долгосрочным механизмом – совместно с Министерством сельского хозяйства разработать систему контрциклических мер поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен (для внутреннего потребителя), когда у нас происходят большие колебания на мировых рынках. Мы такие предложения до конца года также представим.

Михаил Владимирович, в целом работа идёт в соответствии с теми поручениями, которые даны.

М.Мишустин: Хорошо, спасибо.

Дмитрий Николаевич Патрушев, пожалуйста.

Д.Патрушев : Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

В рамках исполнения поручений Президента и Правительства разработан комплекс мер для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В настоящее время все проекты необходимых актов Правительства Российской Федерации, ответственным за которые является Минсельхоз, разработаны и внесены в Правительство. Проводятся подготовительные мероприятия по их реализации.

Коротко доложу об основных направлениях.

Что касается сахара. Сев сахарной свёклы в новом сельхозгоду увеличится и составит 1 млн 50 тыс. га. В 25 регионов, традиционно возделывающих сахарную свёклу, направлена телеграмма о необходимости увеличения в период весенних полевых работ 2021 года посевных площадей. По нашим прогнозам, это позволит увеличить объём сахарной свёклы на 6,5 млн т в сравнении с текущим годом. Таким образом, ожидаемый урожай – свыше 40 млн т, и это позволит обеспечить производство как минимум 6 млн т сахара, даже при самой низкой урожайности, с учётом потребности 5,9 млн.

Далее. Совместно с коллегами из Минпромторга и ФАС завершаем разработку соглашений между производителями сахара и торговыми сетями, направленных на снижение розничных цен на сахар-песок. Параметры соглашения будут определены до 15 декабря. Подписание состоится в соответствии с Вашим поручением до 20 декабря. Механизм, прописанный в соглашении, будет действовать до конца I квартала 2021 года.

Также в следующем году сахарным заводам будут доступны льготные короткие кредиты для закупки сахарной свёклы у производителей. Соответствующий приказ Минсельхоза подписан 11 декабря и уже зарегистрирован в Минюсте России.

По нашим подсчётам, на данные цели необходимо выделение 2 млрд рублей дополнительно. Как я уже говорил, в случае если цена производителей не снизится, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются.

Следующая позиция – подсолнечное масло. Как и в случае с сахаром, завершается подготовка соответствующего соглашения о снижении цены. Оно также будет подписано до 20 декабря. Вместе с этим для стабилизации цен на внутреннем рынке с 9 января 2021 года вводится пошлина на экспорт семечки. Соответствующее постановление Правительством уже принято. Кроме того, если цены не будут снижены, то 21 декабря 2020 года будет положительно решён вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла.

Теперь что касается зерна. Здесь также определены меры таможенно-тарифного регулирования. Мы направляли свои предложения в Минэкономразвития – уполномоченный орган в данном вопросе. Как я говорил ранее, во-первых, это введение механизма квотирования экспорта на пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь в размере 17,5 млн т с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

Второе. На тот же период вводится экспортная пошлина на пшеницу. Её размер составит 25 евро за тонну. Как сообщил Максим Геннадьевич Решетников, соответствующие проекты внесены в Правительство.

Вместе с тем мы считаем, что средства, полученные в доход федерального бюджета от реализации указанных мер, целесообразно направить на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства и поддержку аграриев. Уважаемый Михаил Владимирович, просил бы Вас дать соответствующее поручение.

Отдельно скажу о мерах поддержки. Для хлебопекарных предприятий предусматривается компенсация части затрат на приобретение муки. Это потребует дополнительного выделения 3 млрд рублей. На поддержку мукомольных предприятий необходимо дополнительно 4,2 млрд рублей. Это позволит частично компенсировать их затраты на закупку продовольственной пшеницы. Соответствующие проекты постановлений были внесены в Правительство.

Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые участники совещания! Ожидаем, что озвученные меры позволят обеспечить следующие целевые показатели. Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле – до уровня 46 рублей за килограмм. Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС. Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. рублей без НДС к концу февраля 2021 года.

В завершение хотел бы ещё раз обозначить контрольные точки реализации мер. 14 декабря, то есть сегодня, необходимо обеспечить принятие всех соответствующих нормативно-правовых актов. До 15 декабря должны быть определены ключевые условия соглашений с производителями сахара и подсолнечного масла с розничными сетями. До 20 декабря необходимо заключить соглашения. 21 декабря будет приниматься решение о необходимости введения пошлины на экспорт подсолнечного масла. С 15 февраля 2021 года вводится пошлина и квота на экспорт зерновых. Разумеется, в еженедельном режиме будем анализировать ситуацию и предоставлять необходимую информацию, в том числе в рамках межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, в соответствии с Вашим, Михаил Владимирович, распоряжением.

М.Мишустин: Спасибо. Коллеги, вы перечислили то, что мы уже несколько дней обсуждали в деталях. Это такая скорее ситуативная реакция на то, что произошло. Но очень важно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях – от производства до торговых сетей. И главное – принимать меры нужно своевременно, а не тогда, когда продукты уже подорожали. В этом смысле мы должны сделать всё для создания такой системы и реагирования. Важно, что у нас все соответствующие инструменты для этого есть. Вы только что, уважаемые коллеги, говорили о мерах, которые предусмотрены законом: при росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах конкретно на социально значимые товары. Такое право у нас действительно есть. И очень важно, что вы предложили снизить эту планку до 10%. То есть необоснованный рост цен на такие товары даже на 10% – это показатель того, что ведомствам нужно оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры. Только корректировать и использовать этот инструмент надо было нам раньше. Ваша задача – не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать меры своевременно.

Я подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которую возглавит Андрей Рэмович Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на все группы социально значимых товаров для Российской Федерации. Все министры и руководители служб, которые вошли в рабочую группу, должны постоянно отслеживать цены на продукты питания на внутреннем рынке.

Напомню, что каждый из вас несёт за это персональную ответственность.

Конечно, надо координировать свои действия и с партнёрами по Евразийской экономической комиссии.

Хочу ещё раз подчеркнуть: речь идёт об обеспечении продовольственной безопасности страны, и здесь очень важен системный подход.

Коллеги, давайте ещё раз перечислим решения, которые приняты.

До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Они предусматривают снижение их цены при поставке для розничных сетей и ограничение розничной цены на сахар и подсолнечное масло федеральными и региональными торговыми сетями.

Здесь хочу сразу, чтобы мы определили: ответственность за заключение соглашений несут Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли. Отслеживать их выполнение будет Федеральная налоговая служба.

Второе. Для поддержки производителей сахара им будет предоставлена возможность получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы для переработки. Общий объём поддержки отрасли составит в следующем году порядка 2 млрд рублей.

Третье. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке начиная с января 2021 года на семена подсолнечника вводится вывозная таможенная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Соответствующее постановление Правительства принято.

Аналогичные предложения подготовлены по подсолнечному маслу. Но в случае нарушения соглашения пошлины будут введены до конца этого года.

Четвёртое. С 16 января вводятся квоты и пошлины на экспорт зерновых. Для поддержки производителей муки и хлебопекарной продукции предусмотрено предоставление соответствующих субсидий. Производителям муки в следующем году направим свыше 4,2 млрд рублей, 3 млрд рублей – для поддержки производителей хлебопекарной продукции.

Как мы договорились, все нормативно-правовые акты должны быть сегодня приняты. Прошу Андрея Рэмовича Белоусова и Викторию Валериевну Абрамченко по своим направлениям скоординировать эту работу.

Дмитрий Юрьевич (обращаясь к Д.Григоренко), Вас прошу лично контролировать исполнение всех моих поручений буквально ежечасно. И еженедельно будем, как мы уже договорились, заслушивать ситуацию как по мониторингу, так и по соответствующим мерам, которые мы с вами предусмотрели.

Своевременное отслеживание цен на базовые продукты должно проводиться прежде всего в интересах наших людей. Нельзя допустить, чтобы в условиях снижения доходов продукты дорожали. И конечно, здесь очень важно помнить и понимать, что производство должно оставаться выгодным для бизнеса. Правительство постоянно поддерживает сельхозпроизводителей и инвесторов, которые вкладывают средства в развитие сельского хозяйства. Эта работа будет продолжена.

Хотел бы проинформировать также ещё об одном решении, которое направлено на поддержку инвесторов. Мы направим более 6,5 млрд рублей для возмещения части затрат на создание новых или модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса. Таких инвестиционных проектов более сотни. В том числе – фермы по производству мяса, молочные комплексы, селекционно-семеноводческие центры и ряд других объектов. Трансферты поступят в бюджеты 34 регионов.

Ещё о помощи бизнесу. Правительство продолжает поддерживать отрасли, которые пострадали от коронавирусной инфекции. Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующие постановления Правительства уже подписаны.

Первоначально меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны лишь на самые тяжёлые месяцы снижения деловой активности – с февраля по июль. Теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь и в период с августа по ноябрь.

При этом будет увеличена и ставка для расчёта субсидий за каждого пассажира, который не совершил полёт из-за коронавирусных ограничений. А для дальневосточных авиакомпаний станет применяться дополнительный повышающий коэффициент.

Что касается аэропортов, то они смогут подать заявки на компенсацию своих расходов ещё за один месяц. Ранее программа помощи, напомню, ограничивалась вторым кварталом.

На стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 млрд рублей. Продление программ субсидирования поможет этому сектору преодолеть финансовые трудности и, самое главное, сохранить кадровый потенциал.

Кроме того, Правительство увеличит помощь регионам в обновлении аэропортовой инфраструктуры, которая используется для перевозки пассажиров и грузов и для обслуживания самолётов. Мы выделим дополнительные субсидии в размере около 2 млрд рублей. Это позволит ускорить работу по нескольким важным проектам, внесённым в государственную программу развития транспортной системы.

Улучшение ситуации с транспортным сообщением в принципе откроет дополнительные возможности для инвестиций и, конечно, для наших регионов.

Источник: Правительство РФ