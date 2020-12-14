Сенатора Владимира Городецкого госпитализировали

Источник, близкий к сенатору, подтвердил информацию о том, что Городецкий находится в клинике — по предварительной информации, у него был скачок давления.

Его доставили в больницу без сознания 13 декабря

Бывшего губернатора Новосибирской области и действующего сенатора от НСО Владимира Городецкого госпитализировали в клинику имени Мешалкина.

Источник, близкий к сенатору, подтвердил информацию о том, что Городецкий находится в клинике — по предварительной информации, у него был скачок давления.

По информации другого источника, сенатора доставили в больницу без сознания 13 декабря.

Сам Владимир Городецкий в беседе с корреспондентом НГС сказал, что сейчас с ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо, находится на обследовании.