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Сенатора Владимира Городецкого госпитализировали

19:43 14.12.2020 Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Источник, близкий к сенатору, подтвердил информацию о том, что Городецкий находится в клинике — по предварительной информации, у него был скачок давления.

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Его доставили в больницу без сознания 13 декабря

Бывшего губернатора Новосибирской области и действующего сенатора от НСО Владимира Городецкого госпитализировали в клинику имени Мешалкина.

Источник, близкий к сенатору, подтвердил информацию о том, что Городецкий находится в клинике — по предварительной информации, у него был скачок давления.

По информации другого источника, сенатора доставили в больницу без сознания 13 декабря.

Сам Владимир Городецкий в беседе с корреспондентом НГС сказал, что сейчас с ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо, находится на обследовании.

госпитализация без сознания клиника мешалкина сенатор Владимир Городецкий
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