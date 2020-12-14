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За партию «Единая Россия» голосуют сторонники стабильности - и таких в стране 68%, заявил ВЦИОМ

21:00 14.12.2020 Фото: Единая Россия
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Готовность проголосовать за партию «Единая Россия» декларируют 32% россиян. Еще треть россиян готовы проголосовать за другие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

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Готовность проголосовать за партию «Единая Россия» декларируют 32% россиян

«Единая Россия» в общественном восприятии — прежде всего партия стабильности, поддержать ее сегодня готовы около трети избирателей.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об уровне электоральной поддержки и восприятии партии «Единая Россия».

Готовность проголосовать за партию «Единая Россия» декларируют 32% россиян. Еще треть россиян готовы проголосовать за другие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Более трети наших сограждан (39%) склоняются к мнению, что партия оказывает скорее положительное влияние на политическую жизнь страны. Еще 16% считают, что в равной мере есть и положительное, и отрицательное влияние. Об отрицательном действии заявили 26% респондентов.

По мнению россиян, за партию «Единая Россия» голосуют чаще сторонники стабильности (68%), нежели сторонники перемен (11%). При этом каждый пятый опрошенный затруднился ответить (21%).

доверие партии единая россия опрос рейтинг
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От редакции

В какоум году вы голосовали за ЕР?

Поросёнок Пётр, 14 декабря 2020 21:23
"Единая Россия" - партия стабильной деградации страны, тотальной коррупции в абсолютно всех сферах, нищеты и бесправия основной массы населения, что ж, продолжайте за них голосовать, это ваш выбор, ваша судьба, ваш крест.
Аноним, 14 декабря 2020 21:35
Соцопросы в очередной раз наглядно показали себя инструментом манипулирования, а не прогнозирования, а опирающиеся на них "аналитики" - холуями стоящих за этими "прогнозами" АПэшных лохотронщиков.

В следующем году на выборах в госдуру придётся столько голосов запутинцам "натягивать", что может и порваться...

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