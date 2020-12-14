За партию «Единая Россия» голосуют сторонники стабильности - и таких в стране 68%, заявил ВЦИОМ

Готовность проголосовать за партию «Единая Россия» декларируют 32% россиян. Еще треть россиян готовы проголосовать за другие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Готовность проголосовать за партию «Единая Россия» декларируют 32% россиян

«Единая Россия» в общественном восприятии — прежде всего партия стабильности, поддержать ее сегодня готовы около трети избирателей.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об уровне электоральной поддержки и восприятии партии «Единая Россия».

Готовность проголосовать за партию «Единая Россия» декларируют 32% россиян. Еще треть россиян готовы проголосовать за другие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Более трети наших сограждан (39%) склоняются к мнению, что партия оказывает скорее положительное влияние на политическую жизнь страны. Еще 16% считают, что в равной мере есть и положительное, и отрицательное влияние. Об отрицательном действии заявили 26% респондентов.

По мнению россиян, за партию «Единая Россия» голосуют чаще сторонники стабильности (68%), нежели сторонники перемен (11%). При этом каждый пятый опрошенный затруднился ответить (21%).