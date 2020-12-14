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Всех лечить приказал президент России: Лечить больных коронавирусом в больницах, а не на дому!

21:30 14.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Нельзя отказывать в лечении в больницах тем, кто в этом действительно нуждается, под предлогом возможности получать бесплатные лекарства на дому, заявил Президент РФ Владимир Путин.

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Внимательно следить за больными призвал президент

-Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары, чтобы проходили там лечение, чтобы не было случаев, когда под видом, что можно получить лечение и бесплатное лекарство на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации, - заявил президент на социальном онлайн-форуме "Единой России".

Глава государства не стал приводить примеры конкретных случаев.

-Специалисты должны принимать решения о госпитализации, но в принципе надо обращать на это тоже внимание, - сказал Владимир Путин.

бесплатные лекарства коронавирус стационар
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