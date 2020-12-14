В модернизацию первичного звена здравоохранения вольют 11 млрд рублей в Новосибирской области

Напомним, что ранее глава региона отметил важность федеральной программы модернизации первичного звена, запущенной по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Программа стартует уже 1 января 2021 года.

Как сообщил на заседании Правительства министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главная цель программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» – повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности на территории Новосибирской области. Также программа направлена на устранение дефицита кадров и обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи.

«В частности, в ходе реализации программы планируется строительство 16 объектов здравоохранения, в том числе – 5 поликлинических отделений, 9 врачебных амбулаторий и 2 отделения общей врачебной практики. Для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для доставки пациентов, в том числе маломобильных, до медицинских организаций, запланировано приобретение 425 единиц автотранспорта», – отметил Константин Хальзов.

Общая сумма финансирования программы за счет средств консолидированного бюджета на 2021-2025 годы составит около 11 млрд рублей. Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» была одобрена на заседании Правительства региона.

Источник: nso.ru