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В модернизацию первичного звена здравоохранения вольют 11 млрд рублей в Новосибирской области

23:30 14.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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В ходе реализации программы планируется строительство 16 объектов здравоохранения, в том числе – 5 поликлинических отделений, 9 врачебных амбулаторий и 2 отделения общей врачебной практики.

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Будет построено еще 5 поликлинических отделений
Строительство и реконструкция объектов, приобретение нового оборудования и оснащение автотранспортом – в ближайшие 5 лет на реализацию региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения будет направлено около 11 млрд рублей. Программа была представлена 14 декабря на заседании Правительства региона, которое прошло под руководством Губернатора Андрея Травникова.

Напомним, что ранее глава региона отметил важность федеральной программы модернизации первичного звена, запущенной по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Программа стартует уже 1 января 2021 года.

Как сообщил на заседании Правительства министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главная цель программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» – повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности на территории Новосибирской области. Также программа направлена на устранение дефицита кадров и обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи.

«В частности, в ходе реализации программы планируется строительство 16 объектов здравоохранения, в том числе – 5 поликлинических отделений, 9 врачебных амбулаторий и 2 отделения общей врачебной практики. Для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для доставки пациентов, в том числе маломобильных, до медицинских организаций, запланировано приобретение 425 единиц автотранспорта», – отметил Константин Хальзов.

Общая сумма финансирования программы за счет средств консолидированного бюджета на 2021-2025 годы составит около 11 млрд рублей. Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» была одобрена на заседании Правительства региона.

Источник: nso.ru

здравоохранение первичное звено поликлиника строительство больниц
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