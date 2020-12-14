YouTube и Google подкосило: произошел масштабный сбой в работе сервисов

Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.

У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском

Пользователи Google столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах, пишет РИА Новости.

В частности, возникали проблемы при попытки зайти на Youtube, Gmail и другие сайты корпорации. По последним данным неполадки зафиксированы в России, Германии, а также Великобритании, Италии и других европейских странах.

У 86% пользователей Google не получалось войти в учетную запись, у 13% были сложности с поиском.

Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы с входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли сложности с получением сообщений на почту.

О проблемах с YouTube сообщили 49% посетителей, 45% рассказали о перебоях при просмотре видео, еще четыре процента не смогли авторизоваться на сайте.