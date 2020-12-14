Державшую с рождения в шкафу без еды и воды дочку Полину мать обвиняют в покушении на убийство

Ребёнку было обеспечено оказание квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время жизнь девочки находится вне опасности.

Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 38-летней жительнице города Карпинска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, в конце апреля 2020 года обвиняемая в результате самостоятельных домашних родов родила девочку. С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребёнку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем. Выражалось это в том, что женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания.

Лишение ребёнка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям. Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам. Впоследствии ребёнку было обеспечено оказание квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время жизнь девочки находится вне опасности.

Следователем СК России выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. По делу назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе и для выяснения психического состояния обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: sledcom