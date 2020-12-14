Державшую с рождения в шкафу без еды и воды дочку Полину мать обвиняют в покушении на убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 38-летней жительнице города Карпинска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
По версии следствия, в конце апреля 2020 года обвиняемая в результате самостоятельных домашних родов родила девочку. С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребёнку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем. Выражалось это в том, что женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания.
Лишение ребёнка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям. Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам. Впоследствии ребёнку было обеспечено оказание квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время жизнь девочки находится вне опасности.
Следователем СК России выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. По делу назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе и для выяснения психического состояния обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: sledcom