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Державшую с рождения в шкафу без еды и воды дочку Полину мать обвиняют в покушении на убийство

22:17 14.12.2020 Фото: страница Константина Шестакова на Facebook
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Ребёнку было обеспечено оказание квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время жизнь девочки находится вне опасности.

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Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 38-летней жительнице города Карпинска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, в конце апреля 2020 года обвиняемая в результате самостоятельных домашних родов родила девочку. С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребёнку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем. Выражалось это в том, что женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания.

Лишение ребёнка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям. Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам. Впоследствии ребёнку было обеспечено оказание квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время жизнь девочки находится вне опасности.

Следователем СК России выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. По делу назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе и для выяснения психического состояния обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: sledcom

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