Какой же он милый: "Шрек" стал национальным достоянием США. И еще 24 фильма в списке

Место в списке - всегда состоящее из 25 фильмов - гарантирует, что фильм будет сохранен в соответствии с положениями Закона о национальной сохранности фильмов.

«Темный рыцарь» на сегодняшний день является самым кассовым фильмом в списке с 1 миллиардом долларов в мире

«Темный рыцарь», «Шрек», «Смазка», «Братья Блюз» , «Полевые лилии», «Обиженный шкафчик», «Заводной апельсин», «Клуб радости и удачи» и «Человек с Золотой Arm»являются одними из добавлений в этом году в Национальный реестр кинокартин со стороны библиотеки Конгресса .

«Это не только большая честь для всех, кто работал над« Темным рыцарем », это также дань уважения всем замечательным художникам и писателям, которые десятилетиями работали над великой мифологией Бэтмена», - сказал Кристофер. Нолан, режиссер «Темного рыцаря». Звезда «Полевых лилий» Сидни Пуатье, который стал первым чернокожим человеком, получившим Оскар за лучшую мужскую роль, сказал: «Полевые лилии пробуждают в нашей семье такие прекрасные воспоминания, когда самые маленькие Пуатье наблюдали за молодым и молодым человеком. ловкий «Папа» для самого старшего - сам Папа Сидни! » Джанет Янг, продюсер «Клуба радости и удачи», основанного на бестселлере Эми Тан, сказала: «Я никогда не могла представить себе, прочитав несколько глав рукописи Эми, которая в конечном итоге стала книгой« Клуб радости и удачи », о том, о чем я мечтала. его адаптация приведет к фильму, о котором все еще говорят десятилетия спустя. Когда люди говорят мне - а так многие представители разных культур - что фильм помог преодолеть разлад в их семье, я безмерно рад, и это напоминает мне о силе движущегося изображения ».

В список также вошли мюзикл 1943 года «Хижина в небе» с полностью черным составом, включая Этель Уотерс, Лену Хорн, Луи Армстронг, Рекса Инграма и Эдди «Рочестер» Андерсона; документальный фильм 2010 года «Наездники свободы» о движении за гражданские права 1961 года; фильм-концерт 1973 года «Wattstax» с участием Ричарда Прайора, Исаака Хейса и Staples Singers; и «Песня Baadasssss Sweet Sweetback» 1971 года, в которой Мелвин Ван Пиблс продюсировал, руководил, писал, озвучивал музыку в главной роли и финансировал ее за счет своей зарплаты за постановку «Человека-арбуза».

Место в списке - всегда состоящее из 25 фильмов - гарантирует, что фильм будет сохранен в соответствии с положениями Закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора является то, что фильмы являются «культурно, исторически или эстетически» значимыми. В понедельник выбрано 800 фильмов. В этом году выбраны рекорды девяти фильмов, снятых женщинами, и семи фильмов, снятых создателями цветных фильмов.

«Национальный реестр фильмов - это важная запись американской истории, культуры и творчества, запечатленная в одном из великих американских видов искусства, в нашем кинематографическом опыте», - сказала библиотекарь Конгресса Карла Хайден. «С привлечением самых разных режиссеров мы не пытаемся устанавливать рекорды, а скорее устанавливаем их прямо, подчеркивая удивительный вклад женщин и цветных людей в американское кино, несмотря на то, что зачастую они сталкиваются с огромными препятствиями».

Девять фильмов, снятых женщинами в списке 2020 года, включают победителя фильма Кэтрин Бигелоу «Обиженный шкафчик», посвященного солдатам в Багдаде, разбирающим неразорвавшиеся бомбы. Она остается единственной женщиной, получившей премию Оскар за лучшую режиссуру.

«Моим желанием при создании 'The Hurt Locker' было отдать дань уважения тем, кто в военной форме служит на опасных постах за границей, поэтому я был удовлетворен резонансом, который фильм имел за последние 10 лет», - сказал Бигелоу. «То, что он был выбран Национальным реестром фильмов, одновременно унизительно и захватывающе».

Другие фильмы, снятые женщинами, включают немой фильм 1913 года «Саспенс», в соавторстве с Лоис Вебер; немой фильм 1918 года «Хлеб» о женщине, которая пытается вырваться из бедности, режиссер Ида Мэй Парк; фильм 1929 года «С автомобилем и камерой по всему миру» Алохи Вандервелл; фильм 1950 года «Возмущение» Иды Лупино; один из первых полнометражных фильмов режиссера чернокожей женщины по фильму Кэтлин Коллинз «Теряя землю» 1982 года; Студенческий фильм Джули Дэш 1982 года «Иллюзии», противостоящий голливудскому расизму; фильм Лурдес Портильо «Дьявол никогда не спит» 1994 года; и фильм 2006 года «Мауна-Кеа: Храм в осаде», режиссер Джоан Ландер.

«Темный рыцарь» на сегодняшний день является самым кассовым фильмом в списке с 1 миллиардом долларов в мире. Этот фильм, являющийся средней частью трилогии о Бэтмене Кристофера Нолана с Кристианом Бейлом в главной роли, был особенно примечателен игрой Хита Леджера в роли Джокера. Он получил посмертный Оскар в 2009 году.

«Шрек», озвученный Майком Майерсом, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас, также стал большим хитом его релиза 2001 года, собрав 484 миллиона долларов по всему миру, что привело к трем сиквелам, праздничному телевизионному выпуску и бродвейской адаптации.

В список также вошла «Битва века» 1927 года - классическая немая короткометражная комедия Лорел и Харди, не показанная полностью с момента ее первого выхода. В фильме по-прежнему отсутствуют короткие сцены из первого ролика, но фильм сейчас почти готов, включая элементы из MoMA, Библиотеки Конгресса, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и других источников.

Музыка занимает видное место в музыкальных произведениях этого года, в том числе в экранизациях бродвейских мюзиклов «Хижина в небе» в 1943 году и «Жир» в 1978 году; «Братья Блюз», «Ваттстакс» и документальный фильм Вима Вендерса 1999 года «Социальный клуб Buena Vista».

«Актеры и команда« Смазки »оставались близкими последние 40 лет», - сказал режиссер «Смазки» Рэндал Клейзер. «Для всех нас большая честь быть включенными в выборку национального реестра в этом году. Лично я провел последний год, сочиняя все свои записи сценариев, раскадровки и фотографии ».

Джон Лэндис попал в этот список своим третьим фильмом: «Братья Блюз» присоединились к «Дому животных» и «Триллеру» Майкла Джексона.

«Выбор« Братьев Блюз »для включения в Национальный реестр фильмов - это большая честь и восхитительный сюрприз», - сказал он. Этот фильм - результат искренней страсти Дэна Эйкройда и Джона Белуши к ритм-н-блюзу и нашей взаимной любви к этим великим афроамериканским артистам и городу Чикаго ».

Эйкройд сказал, что он и вдова Белуши Джуди Белуши «рады видеть выступления афроамериканских музыкальных звезд в фильме« Братья Блюз », который на все времена официально ценился народом Соединенных Штатов. Мы благодарны за участие в создании фильма и за эту наиболее ценную инициативу по сохранению культурного наследия ».

В соответствии с положениями Закона о сохранении национальных фильмов каждый год библиотекарь Конгресса вносит в Национальный реестр фильмов 25 фильмов, имеющих «культурное, историческое или эстетическое значение». Фильмы должны быть не старше 10 лет. Библиотекарь делает ежегодные выборы в реестр после консультации с членами Национального совета по сохранению фильмов и

специалистами библиотеки. Также было рассмотрено более 5 500 наименований, номинированных общественностью.

В прошлогоднем дополнении были «Пурпурный дождь», «Клерки», «Она должна получить это», «Дочь шахтера», «Амадей», «Спящая красавица», «Мальчики не плачут» и «Последний вальс».

Фильмы, включенные в Национальный реестр фильмов 2020 года (в хронологическом порядке)

1. Саспенс (1913)

2. Детские автогонки в Венеции (1914)

3. Хлеб (1918)

4. Битва века (1927)

5. С Карой и камерой по всему миру (1929)

6. Хижина в небе (1943)



7. Возмущение (1950)8. Человек с золотой рукой (1955)9. Полевые лилии (1963)10. Заводной апельсин (1971)11. Песня Baadasssss Sweet Sweetback (1971)12. Wattstax ( 1973)13. Смазка (1978)14. Братья Блюз (1980)15. Теряя почву (1982)16. Иллюзии (1982)17. Клуб радости и удачи (1993)18. Дьявол никогда не спит (1994)19. Буэна Vista Social Club (1999)20. Земля (1993-2001)21. Шрек (2001)22. Мауна-Кеа: Храм в осаде (2006)23. The Hurt Locker (2008)24. Темный рыцарь (2008)25. Наездники свободы (2010)

Источник: variety