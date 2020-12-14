15 и 17 декабря не будет света в микрорайоне "Южный" города Бердска

Предупреждение пресс-центра горадминистрации

С 12.00 до 16.00 часов 15 и 17 декабря 2020 года, в связи с проведением монтажных работ на уличном освещении на улице Ключевая, будет произведено отключение электричества у потребителей, проживающих на кварталах №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 микрорайона Южного города Бердска, сообщили в пресс-центре администрации города Бердска