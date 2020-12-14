Тело Акшина Гусейнова, убившего свою девушку и её 9-летнего брата, выбросило на побережье в Новороссийске

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В своём видеообращении после убийства Гусейнов заявлял, что собирается покончить с собой. Позднее его машину обнаружили на берегу. Следователи нашли в автомобиле документы, банковские карты и наличные.
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