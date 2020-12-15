Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: Инженер-технолог (машиностроение)

Инженер-электронщик

Инженер-программист

Специалист по информационной безопасности

Менеджер отдела сбыта (опыт)

Специалист по охране труда



Завхоз



Токарь, 5-6 разряд



Контролер деталей и приборов



Кладовщик (металл)



Электромонтер по ремонту электрооборудования



Слесарь-ремонтник 6 разряд



Слесарь механосборочных работ



Прессовщик изделий из пластмасс



Полировщик



Шлифовщик



Наладчик автоматов и полуавтоматов



Уборщик/ца производственных помещений



Столяр (возможно обучение) Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».

т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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