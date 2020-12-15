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Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория

17:29 15.12.2020, Галина Панчева Фото: pxhere.com
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Копилка уже начала наполняться. Необходимо собрать 140 подарков до 22 декабря.

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Придет ли с подарками Дед Мороз к больным туберкулезом детям, зависит только от жителей Бердска
Сюжет: Подарки для туббольницы
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Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санаторияПродолжаем акцию: Осталось собрать 103 подарка для больных туберкулёзом детей к Новому году 2021 в БердскеЕщё 19 новостей

Не дожидаясь объявления о сборе средств для новогодних подарков, начали приносить в редакцию и перечислять на карту деньги на сладости для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория читатели «Курьер. Среда. Бердск». В копилке для покупки новогодних подарков уже лежит 1900 рублей. Но это только начало.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» благодарит своих читателей за то, что несмотря на сложную денежную ситуацию во время коронавируса, на скандально прославившуюся на всю страну мочищенскую туберкулезную больницу, в которой медсестры били детей, они откликнулись на просьбу о помощи.

Как всегда, мы собираем 140 подарков, так сказать с довеском, учитывая то, что к Новому году в санаторий и больницу будут прибывать новые маленькие пациенты. К тому же, на утренники необходимы сладкие призы. Да и на новогоднем столе для ребятишек не будут лишними конфеты и печеньки.

А дети у же с нетерпением ждут прихода бердского Деда Мороза. Мы искренне верим в то, что и в этом году бердчане в очередной раз подарят больным туберкулезом детям сладкий Новый год.

Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете приносить подарки по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12. Подарки мы будем собирать до 22 декабря.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова.

Наши меценаты:

200 рублей пришли от Валентины Михайловны. Спасибо!

500 рублей пришли от Юлии Константиновны. Спасибо!

150 рублей пришли от Татьяны Игоревны. Спасибо!

300 рублей пришли от Валентины Александровны. Спасибо!

500 рублей пришли от Ольги Николаевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Юлии Дмитриевны. Спасибо!

350 рублей пришли от Татьяны Алексеевны. Спасибо!

3000 рублей пришли от Ирины Валерьевны. Спасибо!

100 рублей пришли от Ольги Михайловны. Спасибо!

400 пришли от Натальи Александровны. Спасибо!

500 рублей пришли от мецентата, не указавшего имя. Спасибо!

200 рублей пришли от мецентата, не указавшего имя. Спасибо!

1000 рублей пришли от Ольги Юрьевны. Спасибо!

5000 рублей пришли от Андрея Геннадьевича. Спасибо!

1000 рублей пришли от Людмилы Владимировны. Спасибо!

250 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

10 новогодних сладких подарка принес бердчанин. Спасибо!

500 рублей пришли от Анны Леонидовны. Спасибо!

200 рублей пришли от Ирины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Валентины Асхатовны. Спасибо!

300 рублей пришли от Ирины Николаевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Натальи Степановны. Спасибо!

200 рублей пришли от Татьяны Степановны. Спасибо!

100 рублей пришли от Евгении Владимировны. Спасибо!

200 рублей пришли от Елены Александровны. Спасибо!

100 рублей пришли от Андрея Ивановича. Спасибо!

1 000 рублей пришли от Елены. Спасибо!

2 000 рублей от бердчанина. Спасибо!

10 новогодних сладких подарков принесла бердчанка. Спасибо!

5 новогодних сладких подарков и 2 коробки "Чоко-пай" принесли Алена и Константин Колокольниковы. Спасибо!

Новогодний подарок от Натальи Николаевны. Спасибо!

больные туберкулезом деньги дети подарки сбор Мочищенская детская туберкулезная больница
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От редакции

Вы поможете больным детям?

Аноним, 07 декабря 2020 20:35
Ул.Ленина,38 - что там находится? Курьер переехал в новое помещение?
Анна, 11 декабря 2020 16:54
Отправила немножко без пометки

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