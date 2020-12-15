Что ждёт человечество в 2021-2030 годы, рассказали футурологи

Исследования показали, что глобальные температуры продолжат свой рост теперь уже даже в том случае, если выброс всех вредных веществ в атмосферу разом понизят до нуля.

По мнению некоторых учёных, благодаря новым технологиям мир реальный и мир нереальный станут настолько похожими

На следующее десятилетие футурологи предполагают гендерную и космическую революцию, а также избавление общества от фейковых новостей. Кроме того, через компьютер Escimo уже получены данные о прохождении миром той точки невозврата, когда предотвращение наиболее суровых последствий стремительных перемен в климате было ещё возможным.

Исследования показали, что глобальные температуры продолжат свой рост теперь уже даже в том случае, если выброс всех вредных веществ в атмосферу разом понизят до нуля.

Власть имущие проигнорировали заявление сразу 11 тыс. учёных со всего мира, которое было опубликовано ещё в 2019 году. Они предупреждали, что из-за перемен в климате наша цивилизация будет уничтожена. Но есть ряд учёных, склонных рассматривать ближайшее десятилетие в том ракурсе, что оно окажется более технологичным.

Фейковые новости и борьба с ними

По мнению некоторых учёных, благодаря новым технологиям мир реальный и мир нереальный станут настолько похожими, что отличить один от другого будет сложно. И те же новые технологии станут тем средством, которое даст чёткое отличие факта и вымысла. Это избавит общественность от засилья фейковых новостей.

В некоторых ИИ-стартапах задействованы алгоритмы для обучения методам, которые помогут выявить в Интернете все фейки и ошибки. Чтобы решить проблему с фейковыми новостями, необходимо перестроить новостную экосистему и обучить общественность критическому мышлению, а также личной ответственности при пользовании социальной сетью. Это мнение профессора из Лондона Майкла Бронштейна, который является соучредителем ИИ-стартапа Fabula.

Революция в генетике

У многих исследователей на сегодняшний день много надежд на метод Crispr, редактирующий геном. Этот метод дал бы возможность избавить людей от наследственных заболеваний и практически искоренить риск заболевания под названием «болезнь Альцгеймера».

Ходят и совершенно фантастические слухи о том, что биологическое старение как таковое будет остановлено. Пока не ясно, насколько далеко учёные смогут продвинуться, воюя с заболеваниями. Многие из них зависят не от одного, а от комбинации генов плюс окружающая среда. А есть и такие гены, которые отвечают за предрасположенность к одному недугу, но являются защитой от другого.

Проблема Crispr состоит в том, что это очень дорого, да и от этических диллем никуда не деться. Учёный генетик из Китая уже пострадал за науку, воспользовавшись технологией Crispr-Cas9 и оказав помощь нерожденным младенцам. За это он попал в тюрьму.

У многих учёных всё-таки не угасает надежда на то, что эта методика в будущем будет дозволена, что станет бесспорным благом для многих людей. А с этическими аспектами ещё только предстоит разбираться, и скорее всего, этот вопрос в разных культурах будет решён по-разному. Сейчас на эту тему сложно что-либо прогнозировать.

Революция в космосе

Люди на Луне в последний раз побывали в 1972 году. Тогда казалось, что теперь полёты на Луну станут регулярными и никогда не прекратятся, тем не менее оказалось, что человек ушёл оттуда на целых 50 лет.

В последних космических планах мировой космонавтики (и частной, и государственной) – в ближайшем десятилетии не только роботизированные космические аппараты и космические телескопы, а и полёты людей, причем не только на Луну, но и на Марс.

Учёные, говоря о космосе и его исследованиях, верят, что в ближайшем десятилетии всё же удастся получить ответ на главный вопрос и узнать точно – одни ли мы во Вселенной.

Источник: rsute.ru