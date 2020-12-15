Международный день чая отмечается 15 декабря: Зачем нужен этот праздник и что он значит?

Цель сегодняшнего Дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей.

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая (International Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.

Цель сегодняшнего Дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, — популяризация этого напитка.

Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах, во время Всемирного общественного форума (World Social Forum), проходившего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Porte Allegre, Бразилия). Именно в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии.

Соответственно, Международный день чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест — это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.

Политика международной торговли, проводимая Всемирной торговой организацией, предполагает, что страны-производители откроют свои границы для торговли. Товарная цена чая неуклонно снижается во всех странах наряду с недостатком ясности в установлении цены на чай.

В чайной промышленности наблюдается перепроизводство, но данное явление контролируется, так как прибыль перекачивается к мировым брендам. Мировые бренды имеют возможность покупать чай по самым низким ценам, в то время как в чайной промышленности повсеместно проходит крупномасштабная перестройка. Она выражается в распаде и разъединении на уровне чайных плантаций и в консолидации на уровне брендов.

Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом (Shen Nung) примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император почти 5 тысячелетий тому назад!

В 400–600 годах н.э. в Китае возрастает интерес к чаю, как к лечебному напитку, в связи с чем развиваются процессы культивации чая. В Европе и России чай стал известен с первой половины 17 века. А одно из самых знаменитых событий в современной истории чая — это «Бостонское чаепитие», которое произошло 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

Сегодня многие любители чая помимо «заварки» добавляют в полюбившийся напиток различные травы, лук, имбирь, специи или дольки апельсина. Некоторые народы варят чай на молоке... Многие страны имеют свои традиции чаепития, но неизменно одно — чай продолжает оставаться одним из самых любимых напитков на планете.

Праздник же, хоть и не является пока официальным, широко отмечается некоторыми странами (но, в основном, это страны Азии). В России он отмечается недавно и пока не повсеместно — так, в разных городах к этому дню бывают приурочены различные выставки, мастер-классы, семинары, рекламные акции, посвященные теме чая и правильного его употребления.

Источник: calend.ru