Международный день чая отмечается 15 декабря: Зачем нужен этот праздник и что он значит?

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая (International Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.
Цель сегодняшнего Дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, — популяризация этого напитка.
Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах, во время Всемирного общественного форума (World Social Forum), проходившего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Porte Allegre, Бразилия). Именно в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии.
Соответственно, Международный день чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест — это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.
Политика международной торговли, проводимая Всемирной торговой организацией, предполагает, что страны-производители откроют свои границы для торговли. Товарная цена чая неуклонно снижается во всех странах наряду с недостатком ясности в установлении цены на чай.
В чайной промышленности наблюдается перепроизводство, но данное явление контролируется, так как прибыль перекачивается к мировым брендам. Мировые бренды имеют возможность покупать чай по самым низким ценам, в то время как в чайной промышленности повсеместно проходит крупномасштабная перестройка. Она выражается в распаде и разъединении на уровне чайных плантаций и в консолидации на уровне брендов.
Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом (Shen Nung) примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император почти 5 тысячелетий тому назад!
В 400–600 годах н.э. в Китае возрастает интерес к чаю, как к лечебному напитку, в связи с чем развиваются процессы культивации чая. В Европе и России чай стал известен с первой половины 17 века. А одно из самых знаменитых событий в современной истории чая — это «Бостонское чаепитие», которое произошло 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.
Сегодня многие любители чая помимо «заварки» добавляют в полюбившийся напиток различные травы, лук, имбирь, специи или дольки апельсина. Некоторые народы варят чай на молоке... Многие страны имеют свои традиции чаепития, но неизменно одно — чай продолжает оставаться одним из самых любимых напитков на планете.
Праздник же, хоть и не является пока официальным, широко отмечается некоторыми странами (но, в основном, это страны Азии). В России он отмечается недавно и пока не повсеместно — так, в разных городах к этому дню бывают приурочены различные выставки, мастер-классы, семинары, рекламные акции, посвященные теме чая и правильного его употребления.
Источник: calend.ru