15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Международный день чая отмечается 15 декабря: Зачем нужен этот праздник и что он значит?

09:50 15.12.2020 Фото: pixnio.com
1

Цель сегодняшнего Дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей.

% name% title
Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается Международный день чая (International Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.

Цель сегодняшнего Дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, — популяризация этого напитка.

Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах, во время Всемирного общественного форума (World Social Forum), проходившего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Porte Allegre, Бразилия). Именно в этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии.

Соответственно, Международный день чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно их главных мест — это Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда, Танзания.

Политика международной торговли, проводимая Всемирной торговой организацией, предполагает, что страны-производители откроют свои границы для торговли. Товарная цена чая неуклонно снижается во всех странах наряду с недостатком ясности в установлении цены на чай.

В чайной промышленности наблюдается перепроизводство, но данное явление контролируется, так как прибыль перекачивается к мировым брендам. Мировые бренды имеют возможность покупать чай по самым низким ценам, в то время как в чайной промышленности повсеместно проходит крупномасштабная перестройка. Она выражается в распаде и разъединении на уровне чайных плантаций и в консолидации на уровне брендов.

Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом (Shen Nung) примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император почти 5 тысячелетий тому назад!

В 400–600 годах н.э. в Китае возрастает интерес к чаю, как к лечебному напитку, в связи с чем развиваются процессы культивации чая. В Европе и России чай стал известен с первой половины 17 века. А одно из самых знаменитых событий в современной истории чая — это «Бостонское чаепитие», которое произошло 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

Сегодня многие любители чая помимо «заварки» добавляют в полюбившийся напиток различные травы, лук, имбирь, специи или дольки апельсина. Некоторые народы варят чай на молоке... Многие страны имеют свои традиции чаепития, но неизменно одно — чай продолжает оставаться одним из самых любимых напитков на планете.

Праздник же, хоть и не является пока официальным, широко отмечается некоторыми странами (но, в основном, это страны Азии). В России он отмечается недавно и пока не повсеместно — так, в разных городах к этому дню бывают приурочены различные выставки, мастер-классы, семинары, рекламные акции, посвященные теме чая и правильного его употребления.

Источник: calend.ru

15 декабря 2020 история Международный день чая праздник чай
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите чай? Какой ваш любимый?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Предложили ввести статью за хищение данных клиентов банков в России
10:45 15-12-2020
Предложили ввести статью за хищение данных клиентов банков в России
Бердск"Везла подарок бабушке. Не доехала 200 метров": Остались две малышки у погибшей в страшном ДТП в Nissan Sunny 21-летней Кристины Хамидовой в Бердске
10:37 15-12-2020
Сколько россиян привились от гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре
10:30 15-12-2020
Сколько россиян привились от гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре
БердскВ рамках XX Форума молодежи города Бердска были подведены итоги и определены победители городского конкурса «Лучший молодой предприниматель города Бердска - 2020»!
10:27 15-12-2020
В рамках XX Форума молодежи города Бердска были подведены итоги и определены победители городского конкурса «Лучший молодой предприниматель города Бердска - 2020»!
Бердск117 млн рублей начислила "Экология-Новосибирск" за вывоз мусора Бердску. Какая сумма долга, и откроют ли офис регоператора? 1
10:26 15-12-2020
117 млн рублей начислила
БердскНапавший с ножом на дачника попутчик из Бердска, предстанет перед судом
10:25 15-12-2020
Напавший с ножом на дачника попутчик из Бердска, предстанет перед судом
Сегодня, 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
10:20 15-12-2020
Сегодня, 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
«Все очень богатые, очень бизнесмены»: устроили поминки «важные люди» в ресторане Новосибирска. И не заплатили 1
10:15 15-12-2020
«Все очень богатые, очень бизнесмены»: устроили поминки «важные люди» в ресторане Новосибирска. И не заплатили
Обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ Навальный
10:06 15-12-2020
Обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ Навальный
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря
10:03 15-12-2020
Следующий выход газеты