Сегодня, 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

В этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального и человеческого долга

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — памятная дата, которая отмечается в России 15 декабря, начиная с 1991 года, по инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается одной из самых опасных.

В этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального и человеческого долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию.

Так, в 2012 году, по данным Международного института прессы (International Press Institute, IPI), в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов — 119 человек. Самыми опасными странами для освящения событий оказались Сирия и Сомали.

В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.

Некоторые убийства журналистов остаются нераскрытыми долгие годы. До сих пор на свободе убийцы Дмитрия Холодова и Владислава Листьева. Не удовлетворили коллег по цеху и результаты расследования гибели главы холдинга «Совершенно секретно» Артема Боровика.

В списке журналистов, убитых при исполнении профессионального долга, — главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение» Алексей Сидоров, который работал, в частности, над разоблачением организованной преступности и коррупции, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, убитая в октябре 2006 года, и другие.

2014-й стал трагичным для журналистского сообщества. Только на Украине в период политического кризиса и начавшейся там гражданской войны, с начала года, погибли семь журналистов. Также было зафиксировано около 300 случаев избиения журналистов и более сотни случаев препятствования их законной деятельности.

Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины погибли российские журналисты: фотокорреспондент Андрей Стенин, оператор Анатолий Клян, корреспондент Игорь Корнелюк и журналист Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества. А ведь все они просто выполняли свою работу, рассказывая миру достоверную информацию о происходящем на Украине. В июне 2019 года в Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам.

В память о журналистах, отдавших свою жизнь во имя свободы слова, редакциями ведущих российских СМИ учреждены различные премии.

Напомним, что в системе международных дней ООН ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – IDEI).

Источник: calend.ru