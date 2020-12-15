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Какой церковный праздник сегодня? Почему нельзя делать ничего важного 15 декабря 2020 года

07:20 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

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На Руси на пророка Аввакума было принято читать заговоры против бессонницы
Сюжет: Православные обряды
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Какой церковный праздник сегодня? Почему нельзя делать ничего важного 15 декабря 2020 годаДень Святого Николая 19 декабря 2020 года: Что нужно подарить своему ребенку в этот день?Ещё 504 новостей

Дата по старому стилю: 2 декабря.
В этот день отмечается память пророка Аввакума — восьмого из двенадцати малых пророков. Достоверных сведений о его жизни не сохранилось, однако существуют предания, позволяющие составить некоторое представление о биографии пророка. В них говорится, что Аввакум предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину. Во время войны с вавилонянами пророк удалился в Аравию, где с ним произошло следующее чудо. Когда он нес обед жнецам, ему встретился Ангел Господень и мгновенно перенес его силою своего духа в Вавилон, где в это время томился в темнице пророк Даниил. Так, пищей, предназначавшейся для жнецов, утолил голод гонимый пророк. После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество и умер в глубокой старости.

Известна книга пророчеств Аввакума, которая состоит из трех частей. В первой пророк обозначает богословскую проблему: как Творец, правящий миром и историей, может допускать притеснение праведников? В ответ на жалобу пророка Господь, согласно книге, дает ему ответ: все насилие и высокомерие будет уничтожено, а тот, кто верен Богу, получит спасение. Во второй части этот ответ конкретизируется в виде пяти проклятий халдеев за их жестокость, беззаконие и идолопоклонство. Третья часть представляет собой молитву и говорит о пришествии Судии мира.

На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

Существовал специальный обряд, который нужно было проводить поздно вечером, втайне от любопытных глаз. Знахарка брала ребенка и несла его в курятник, где три раза обмывала водой, приговаривая: «Куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон». После этого знахарка трижды сплевывала и одевала ребенка в свежее платье.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

Именины в этот день
Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор

Источник: calend.ru

15 декабря 2020 День Аввакума именины история молитва молиться праздник
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