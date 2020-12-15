День образования Радиотехнических войск ВКС России отмечается сегодня: История важного праздника, отмечаемого 15 декабря

В задачу этого рода войск входит радиотехническое обеспечение зенитно-ракетных войск и авиации ПВО.

Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года

15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года Постановлением Совета Министров СССР и назывался первоначально Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) ПВО СССР. Спустя четыре года аббревиатура ВНОС из названия рода войск исчезла, и они стали называться Радиотехническими войсками ПВО СССР.

Стоит отметить, что, несмотря на официальное создание отдельного рода войск в 1951 году, функции раннего обнаружения воздушных целей, столь необходимого в условиях войны начали выполняться ещё в период Первой мировой войны. Тогда для этого создавались специальные посты «наблюдения за небосводом», а в годы Великой Отечественной войны посты ВНОС вообще играли огромную роль в своевременном предупреждении о воздушной опасности.

Большие трудности и реорганизацию роду войск пришлось пережить вместе со всеми вооружёнными силами в период распада Советского Союза и становления Российской Федерации. Требовалось проводить переформирование многих частей и учебных заведений по подготовке офицерского состава, а в скором времени и модернизировать техническую составляющую, приводя её в соответствие требованиям времени и прогресса.

В 1997 году, в результате объединения Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил, Радиотехнические войска вошли в состав ВВС РФ. В 2015 году очередная реорганизация, связанная с объединением ВВС и Войск воздушно-космической обороны в новый род войск (ВКС РФ), привела к тому, что Радиотехнические войска вошли в состав Воздушно-космических сил России.

В задачу этого рода войск входит радиотехническое обеспечение зенитно-ракетных войск и авиации ПВО. Стоящие на вооружении РТВ ВКС РФ радиолокационные системы способны обнаруживать любые воздушные и надводные цели противника в любое время суток при любых погодных условиях.

Радиотехнические войска ВКС являются своего рода «глазами и ушами» в системе обороны России. Своевременное (заблаговременное) обнаружение и опознавание целей позволяет принимать необходимые меры для защиты воздушного пространства от сил и средств воздушного нападения потенциального противника.

Охрана государственной границы в воздушном пространстве осуществляется круглосуточно и в мирное время, а Радиотехнические войска ВКС продолжают играть в этом одну из главных ролей.

Для подготовки офицерских кадров РТВ ВКС действует Центр подготовки специалистов, расположенный во Владимире.

Дальнейшее развитие Радиотехнических войск нацелено на совершенствование системы радиолокационной разведки воздушного пространства путём введения в эксплуатацию новых комплексов и станций, освоения перспективных образцов техники.

Источник: calend.ru