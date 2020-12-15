Не смейте произносить эти слова сегодня: Что категорически запрещено делать 15 декабря в день святого пророка Аввакума

15 декабря отмечают день святого пророка Аввакума, который является восьмым из двенадцати апостолов. По древним преданиям, он предсказал падение Иерусалима. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье. Не говорить плохие вещи о людях, гласят народные приметы на Руси.
День трудный — нужно ограничивать свои желания и потребности. Нельзя заниматься словоблудием. Четко контролируйте 15 декабря что и кому вы говорите.
В этот день следует отдыхать, лечиться, не делать важного, не начинать нового, не переутомляться, не прилагать больших усилий, не ссориться.
Источник: izvmor.ru