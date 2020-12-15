Не смейте произносить эти слова сегодня: Что категорически запрещено делать 15 декабря в день святого пророка Аввакума

В этот день следует отдыхать, лечиться, не делать важного, не начинать нового.

В этот день следует отдыхать, не делать важного, не начинать нового

15 декабря отмечают день святого пророка Аввакума, который является восьмым из двенадцати апостолов. По древним преданиям, он предсказал падение Иерусалима. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье. Не говорить плохие вещи о людях, гласят народные приметы на Руси.

День трудный — нужно ограничивать свои желания и потребности. Нельзя заниматься словоблудием. Четко контролируйте 15 декабря что и кому вы говорите.

В этот день следует отдыхать, лечиться, не делать важного, не начинать нового, не переутомляться, не прилагать больших усилий, не ссориться.

Источник: izvmor.ru