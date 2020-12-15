Что колят в губы

Собственный жир можно использовать для увеличения любых частей тела – начиная от скул и заканчивая икрами. Губы не исключение.

Эта процедура проводится в косметологическом кабинете только медицинским специалистом

Увеличение губ сегодня проводят при помощи биодеградируемых (саморассасывающихся) филлеров с гиалуроновой кислотой, с использованием перманентных (постоянных) силиконовых наполнителей, а также при помощи липофилинга – инъекций собственного жира. Чтобы выбрать свой метод, рассмотрим преимущества недостатки самых популярных методов увеличения губ.

Увеличение губ гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая кислота – естественный и безопасный вариант, который наиболее популярен сегодня. Гиалуроновая кислота является природным веществом, присутствующим в организме, поэтому она легко утилизируется специфическим ферментом гиалуронидазой.

Преимущества использования наполнителей гиалуроновой кислоты:

контроль над объемом губ: количество введенного вещества можно легко контролировать, простая возможность коррекции при помощи дополнительных инъекций или фермента гиалуронидазы

сравнительно низкий риск побочных эффектов по сравнению с другими методами: меньше синяки и отеки, короче период заживления

низкий риск аллергии: наполнители гиалуроновой кислоты сделаны из веществ, аналогичных тем, которые содержатся в организме, так что они вряд ли могут вызвать аллергическую реакцию.

Увеличение губ гиалуроновой кислотой, впрочем, имеет недостатки: это дороговизна (в среднем это 350 долларов США за процедуру) и недолговечность. После инъекции гель формирует объем ткани области губ. Однако гель рассосется в течение 6-9 месяцев и для того, чтобы снова вернуть губам пышность процедуру придется повторить.

Продукты гиалуроновой кислоты, которые часто используют для увеличения объема губ: Restylane Lips Volume, Juvederm Ultra XC.

Силикон: вчерашний день?

С возрастом губы становятся тоньше, и решение этой проблемы при помощи гиалуроновой кислоты представляется достаточно дорогостоящей перспективой. Силиконовые филлеры помогают поддерживать объем губ постоянно, однако они все же являются инородным веществом, поэтому нужно осознавать, что увеличение губ при помощи силиконовых имплантатов – процедура, несущая риск серьезных эстетических и медицинских осложнений. Поэтому силиконовые филлеры можно по праву считать антагонистами гиалуроновых: у них больше недостатков, чем преимуществ.

неравномерная окраска губ (белая кайма)

со временем силикон начинает двигаться к нижней губе, в результате можно заполучит уродливые губы форели

дискомфорт: часто губы утолщаются внутри полости рта, и люди часто их прикусывают в процессе жевания

Серьезная и очень вероятное осложнение – неблагоприятная реакция на силикон с последующим формированием гранулем, рубцовой ткани. Эту проблему можно решить только полным удалением имплантата иногда – с частью ткани губы.

Продукты: американские пластические хирурги используют для этого Silikon® 1000 на свой страх и риск: он не одобрен регулирующими органами для процедур по увеличению объема губ. Контрафактные и сомнительные препараты, естественно, повышают риск осложнений.

Липофилинг в увеличении губ

Собственный жир можно использовать для увеличения любых частей тела – начиная от скул и заканчивая икрами. Губы не исключение, к тому же для них потребуется совсем немного материала.

Недостатки очевидны:

трудоемкость и болезненность – забор жирового материала считается очень инвазивной процедурой, требующей специальных условий в клинике

дороговизна – в итоге стоимость увеличения объема губ при помощи липофилинга будет выше, чем гиалуроновой кислотой, но результат «рассосется» также быстро, как филлер из «гиалуронки».

После инъекции лед поможет облегчить боль дискомфорт и снизить отек. Помаду или другие косметические средства сразу же после процедуры стоит исключить до полного заживления. После периода реабилитации вы будете чувствовать свою улыбку вполне естественной.

Увеличение объема губ: общие побочные эффекты

кровотечение из участков инъекции

покраснение и болезненность в месте инъекции

отеки и синяки, отечность или кровоподтеки могут держаться 7 - 10 дней

асимметрия



инфекцииукол в кровеносный сосуд вызывает атрофию тканиязвы, рубцы или слишком жесткие, неестественные губыреакции гиперчувствительности: покраснение, отек или зуд вокруг губ

Противопоказания. Не стоит делать процедуру, если оральный герпес в острой фазе, есть сахарный диабет, системная красная волчанка или проблемы свертывания крови.

Это больно? Да!

Некоторые специалисты не применяют анестезию, но следует знать, что увеличение губ – достаточно болезненная процедура, поэтому выберите клинику, где проводят обезболивание. Напомним, что эта процедура проводится в косметологическом кабинете только медицинским специалистом. Но если у вас аллергия на лидокаин, сообщите об этом врачу, чтобы он выбрал другой способ обезболивания.

После введения филлеров вам должны выдать памятку пациента с рекомендациями, которые вы должны строго соблюдать.

Источник: cosmetic.ua