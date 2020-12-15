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Выплате на детей в декабре 2020: Получат ли двойное пособие семьи, стало известно

14:11 15.12.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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с 1 января 2021 года пособие от 3 до 7 лет увеличат. Проект нового указа Президента уже опубликован на федеральном портале.

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Получат ли семьи с детьми двойное пособие, - стало известно
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Вопрос о получении детских пособий в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и второй волной коронавируса, как никогда волнует многие семьи России.

Мамы и папы считают дни до Нового года и рассчитывают на финансовую поддержку с детьми. Продолжительные каникулы хочется провести с пользой, но как если нет денег? Всех то и дело тревожит вопрос, когда стоит ожидать первую выплату за 2021 год? В январе 2021 или  в декабре 2020 придет "двойное поступление"?

"Курьер. Среда. Бердск" обратился в соцзащиту Бердска с данным вопросом.

Как сообщили в центре социальной поддержки населения, информация о выплате детского пособия с 1,5 до 3 отсутствует, так как документов пока нет, однако стала известно, когда придет выплата на детей с 3 до 7 лет.

- Пособие с 3 до 7 мы платим до 26 числа каждого месяца. Выплата придет в январе до 26 числа. 10 января мы выходим с каникул всем все выплатят,- сообщили в соцзащите Бердска.

Кто имеет право получать пособие

Имеют возможность получить ежемесячное пособие семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Уточняется, что на третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается. Получателем может быть мать ребенка (в случае ее смерти – отец или опекун). При этом и получатели пособия, и их дети должны являться гражданами РФ.

с 1 января 2021 года пособие от 3 до 7 лет увеличат. Выйдет новый указ президента, который изменит указ № 199 президента. Проект нового указа уже опубликован на федеральном портале.

Мнения людей

О степени нуждаемости в детском двойном пособии высказались многие родители.

- Я очень нуждаюсь у меня трое детей не могу выйти на работу. Муж тоже не работает,- выразили свое мнение анонимно.

- Вы что там уважаемая совсем стыд потеряли. У меня 4 детей 15,11,2 и 8 месяцев. Первый муж алименты не оплачивает. Даже в дикретном отпуске можно найти работу. Не выходя из дома. Нужно просто хорошо поискать. Я вот например взяла подработку. А вы сами сидите и муж. Гоните на работу супруга. Халявщики блин,- ответила анониму Ирина.

- Сколько хочу столько нарожу! А государство обязано платить,- отметила Jasmin.

- Никогда не рассчитывайте на пособие, вы рожаете детей для себя, перед этим вы должны полагаться только на себя. А уж если есть поддержка от государства, то конечно грех ей не воспользоваться. У меня папа всегда работал один, нас 7 детей в семье, никогда никаких пособий родителям не платили, но они всех вырастили, обучили, всегда сытые и одетые, и в приличную одежду. Хотя мой дорогой отец, всю жизнь проработал и до сих пор работает на заводе. Рожаете, старайтесь сами прокормить, в первую очередь это ваше,- прокомментировала Наталья.

- Я тоже не понимаю до 3 лет дети. Остальные что не дети? Почему? Дети после трёх кушать не хотят? У них еще больше запросов. Нам что делать родителям, которые остались без работы из-за этой пандемии. Мы в этом не виноваты? Мы хотим своих детей содержать, но нам государство не дает этой возможности потому что им выгодно, чтобы страна наша страдала переживала, и мы у них просили помощи. Дайте нам пожалуйста на детей. Мы стоим с протянутой рукой, чтобы нам государство помогло, но на нас государство марьяж. Это неправильно. Это не такая жизнь для России должна быть. Мы самая богатая страна. И мы просим у государства помощи с протянутой рукой. Это где такое видано,- сказала Екатерина.

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