Болит копчик причины

Кокцигодиния – это заболевание, ведущим симптомом которого является боль в области копчика или заднего прохода. Чаще болеют женщины в возрасте 30-60 лет. Данное состояние опасности для жизни не представляет, но изнуряет пациента, вызывая у него бессонницу, депрессию, отказ от половой жизни и даже утрату трудоспособности. Кокцигодиния является полиэтиологичным заболеванием, то есть причин, провоцирующих ее развитие, много.
Это могут быть:
травмы копчика;
наличие заболеваний прямой кишки в анамнезе, в том числе после их излечения;
опущение промежности;
травмы, полученные в родах;
хронические запоры и диарея;
нарушение работы нервно-мышечной системы мышц тазового дна;
психо-эмоциональные причины – депрессии, неврозы.
Клинически выделяют две формы кокцигодинии:
Первичная – развивается на фоне патологии самого копчика, например, из-за его травмы.
Вторичная (псевдококцигодиния) – возникает на фоне заболеваний органов малого таза (матка у женщин, предстательная железа у мужчин, прямая кишка).
Симптомы
Основным симптомом кокцигодинии является боль следующей локализации:
Копчик. Чаще всего боли в этой области возникают после длительного сидения при наклонах корпуса вперед или при резком вставании, имеют склонность усиливаться при надавливании на копчик.
Задний проход (аноректальные боли). Боль в этой области обычно возникает неожиданно, чаще всего приступы случаются в ночное время, днем спровоцировать их развитие может половой контакт или акт дефекации.
По характеру боль может быть самой разной: острой, колющей, ноющей, пульсирующей, схваткообразной и т.д. Стихает она либо при перемене положения тела, либо самостоятельно без видимых на то причин. Частота приступов и их интенсивность могут варьировать от достаточно редких и легких до частых и очень болезненных. В последнем случае у пациента серьезно ухудшается качество жизни, вплоть до потери трудоспособности.
В то же время боль может носить постоянный характер и продолжаться в течение нескольких лет. Возникает она неожиданно, больной не может ни с чем связать ее появление, но также внезапно она и проходит.
Диагностика
Кокцигодиния является мультидисциплинарной проблемой, и ее лечение может потребовать участия многих специалистов: неврологов, травматологов, проктологов, урологов и гинекологов.
Диагностический поиск начинают с посещения невролога. Он и занимается первичной кокцигодинией, которая возникает на фоне патологии копчика и позвоночника в целом. Врач детально рассмотрит ваши жалобы, проведет осмотр и назначит необходимое обследование. В ряде случаев для исключения псевдококцигодинии требуется консультация смежных специалистов. Таким образом, диагностика включает следующие мероприятия:
Рентгенография копчика.
Осмотр проктолога, уролога и гинеколога для исключения патологии органов тазового дна, при необходимости назначаются сопутствующие исследования – ректороманоскопия, УЗИ органов малого таза, МРТ.
В некоторых случаях при подозрении на мышечные спазмы проводят электрофизиологические исследования.
Лечение кокцигодинии
Лечение кокцигодинии направлено на снятие болевого синдрома и устранение факторов, провоцирующих его развитие. Задача эта сложная и требует от пациента самодисциплины и соблюдения рекомендаций врача.
Применять ортопедическую мебель и специальные приспособления, которые снижают давление на копчик и окружающие его структуры. Например, использовать мягкие подушки для сидения.
Нормализовать питание, чтобы устранить запоры.
Наилучшие результаты дает комплексное воздействие, которое включает медикаментозное, физиотерапевтическое, психотерапевтическое и в некоторых случаях хирургическое лечение.
Медикаментозная терапия направлена на купирование болевого синдрома и устранение воспалительных процессов, которые часто возникают на фоне дегенеративных процессов в костно-связочных структурах копчика и позвоночника. С этой целью в основном используются нестероидные противовоспалительные средства, для купирования боли применяются нейроблокады с лекарственными средствами, свечи с анестетиком или теми же НПВС.
Наилучшие результаты лечения достигаются при комплексном подходе, который сочетает медикаментозную терапию и физиотерапию:
Ударно-волновая терапия на область копчика. Процедура улучшает кровоток и оказывает положительное влияние на структуру костной ткани в области воздействия. Обезболивающий эффект достигается постепенно, поэтому необходимо курсовое лечение. Обычно достаточно 5-7 процедур с интервалом в неделю.
Плазмотерапия в крестцово-копчиковые мышцы. Позволяет снять спазмы, воспалительные явления, запускает регенеративные процессы в связках и мышцах данной области.
МЛТ-терапия. Улучшает кровообращение и питание окружающих копчик мягких тканей, дает легкий аналгезирующий эффект.
Массаж мышц тазового дна для снятия их спазма.
На фоне первичной кокцигодинии, вызванной травмами, может понадобиться оперативное лечение с удалением или резекцией копчика, но такие вмешательства эффективны только в случае травматического повреждения костей таза. Если данных о такой патологии нет, операция нецелесообразна.
Лечение кокцигодинии – процесс длительный и сложный, но при комплексном подходе проблема решаема.
Источник: upclinic.ru