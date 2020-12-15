Болит копчик причины

По характеру боль может быть самой разной: острой, колющей, ноющей, пульсирующей, схваткообразной и т.д. Стихает она либо при перемене положения тела, либо самостоятельно без видимых на то причин.

Кокцигодиния – это заболевание, ведущим симптомом которого является боль в области копчика или заднего прохода

Кокцигодиния – это заболевание, ведущим симптомом которого является боль в области копчика или заднего прохода. Чаще болеют женщины в возрасте 30-60 лет. Данное состояние опасности для жизни не представляет, но изнуряет пациента, вызывая у него бессонницу, депрессию, отказ от половой жизни и даже утрату трудоспособности. Кокцигодиния является полиэтиологичным заболеванием, то есть причин, провоцирующих ее развитие, много.

Это могут быть:

травмы копчика;



травмы и заболевания костей таза и нижнего отдела позвоночника;наличие заболеваний прямой кишки в анамнезе, в том числе после их излечения;опущение промежности;травмы, полученные в родах;хронические запоры и диарея;нарушение работы нервно-мышечной системы мышц тазового дна;психо-эмоциональные причины – депрессии, неврозы.

Клинически выделяют две формы кокцигодинии:

Первичная – развивается на фоне патологии самого копчика, например, из-за его травмы.

Вторичная (псевдококцигодиния) – возникает на фоне заболеваний органов малого таза (матка у женщин, предстательная железа у мужчин, прямая кишка).

Симптомы

Основным симптомом кокцигодинии является боль следующей локализации:

Копчик. Чаще всего боли в этой области возникают после длительного сидения при наклонах корпуса вперед или при резком вставании, имеют склонность усиливаться при надавливании на копчик.

Задний проход (аноректальные боли). Боль в этой области обычно возникает неожиданно, чаще всего приступы случаются в ночное время, днем спровоцировать их развитие может половой контакт или акт дефекации.

По характеру боль может быть самой разной: острой, колющей, ноющей, пульсирующей, схваткообразной и т.д. Стихает она либо при перемене положения тела, либо самостоятельно без видимых на то причин. Частота приступов и их интенсивность могут варьировать от достаточно редких и легких до частых и очень болезненных. В последнем случае у пациента серьезно ухудшается качество жизни, вплоть до потери трудоспособности.

В то же время боль может носить постоянный характер и продолжаться в течение нескольких лет. Возникает она неожиданно, больной не может ни с чем связать ее появление, но также внезапно она и проходит.

Диагностика

Кокцигодиния является мультидисциплинарной проблемой, и ее лечение может потребовать участия многих специалистов: неврологов, травматологов, проктологов, урологов и гинекологов.

Диагностический поиск начинают с посещения невролога. Он и занимается первичной кокцигодинией, которая возникает на фоне патологии копчика и позвоночника в целом. Врач детально рассмотрит ваши жалобы, проведет осмотр и назначит необходимое обследование. В ряде случаев для исключения псевдококцигодинии требуется консультация смежных специалистов. Таким образом, диагностика включает следующие мероприятия:

Рентгенография копчика.

Осмотр проктолога, уролога и гинеколога для исключения патологии органов тазового дна, при необходимости назначаются сопутствующие исследования – ректороманоскопия, УЗИ органов малого таза, МРТ.

В некоторых случаях при подозрении на мышечные спазмы проводят электрофизиологические исследования.

Лечение кокцигодинии

Лечение кокцигодинии направлено на снятие болевого синдрома и устранение факторов, провоцирующих его развитие. Задача эта сложная и требует от пациента самодисциплины и соблюдения рекомендаций врача.



Что может сделать пациент для облегчения своего состояния до визита к врачу:

Применять ортопедическую мебель и специальные приспособления, которые снижают давление на копчик и окружающие его структуры. Например, использовать мягкие подушки для сидения.

Нормализовать питание, чтобы устранить запоры.

Наилучшие результаты дает комплексное воздействие, которое включает медикаментозное, физиотерапевтическое, психотерапевтическое и в некоторых случаях хирургическое лечение.

Медикаментозная терапия направлена на купирование болевого синдрома и устранение воспалительных процессов, которые часто возникают на фоне дегенеративных процессов в костно-связочных структурах копчика и позвоночника. С этой целью в основном используются нестероидные противовоспалительные средства, для купирования боли применяются нейроблокады с лекарственными средствами, свечи с анестетиком или теми же НПВС.

Наилучшие результаты лечения достигаются при комплексном подходе, который сочетает медикаментозную терапию и физиотерапию:

Ударно-волновая терапия на область копчика. Процедура улучшает кровоток и оказывает положительное влияние на структуру костной ткани в области воздействия. Обезболивающий эффект достигается постепенно, поэтому необходимо курсовое лечение. Обычно достаточно 5-7 процедур с интервалом в неделю.

Плазмотерапия в крестцово-копчиковые мышцы. Позволяет снять спазмы, воспалительные явления, запускает регенеративные процессы в связках и мышцах данной области.



Инъекции глюкокортикостероидов в крестцово-копчиковый сустав. Позволяют снять внутрисуставное воспаление.МЛТ-терапия. Улучшает кровообращение и питание окружающих копчик мягких тканей, дает легкий аналгезирующий эффект.Массаж мышц тазового дна для снятия их спазма.

На фоне первичной кокцигодинии, вызванной травмами, может понадобиться оперативное лечение с удалением или резекцией копчика, но такие вмешательства эффективны только в случае травматического повреждения костей таза. Если данных о такой патологии нет, операция нецелесообразна.

Лечение кокцигодинии – процесс длительный и сложный, но при комплексном подходе проблема решаема.

Источник: upclinic.ru