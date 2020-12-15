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Здоровье / Общество

Нужно ли удалять зубы мудрости

11:50 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Дистопированный зуб мудрости удаляют, если он: травмирует десны, что приводит к воспалению тканей;  сдвигает соседние зубы, мешая им и изменяя прикус;  прорезался не до конца (ретинированный зуб) и вызывает сильную боль.

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Эти зубы доставляют нам немало беспокойства и даже приносят реальные страдания

Эти зубы доставляют нам немало беспокойства и даже приносят реальные страдания. Появляются они поздно, не раньше 16–17 лет, а иногда и в весьма зрелом возрасте, прорезываются с болью, вырастают неправильно. Некоторые стоматологи вообще советуют их сразу удалять. Правильно ли это? Или все-таки зубы мудрости зачем-то нам нужны?

Почему у нас растут зубы мудрости? Считается, что зубы мудрости достались нам от предков и это лишь рудимент – орган, который не несет функциональной нагрузки. А все дело в пище, вернее, в разном ее характере. Первобытному человеку эти зубы были необходимы, чтобы пережевывать сырое мясо и другую грубую пищу. Сегодня характер пищи изменился: мы едим мягкую обработанную пищу и зубы мудрости оказались ненужными – с пережевыванием вполне справляются жевательные зубы. Но зубы мудрости, или «восьмерки», попрежнему вырастают, правда, уже не у всех.
«Возможно, в далеком будущем они совсем исчезнут, но пока об этом говорить рано. И надо понимать, когда и зачем зубы мудрости следует удалять, а когда они еще пригодятся».

В чем особенности зубов мудрости Зубы мудрости – последние в зубном ряду. И нередко для них не остается достаточно места в челюсти. Поэтому вырастать такие зубы могут неправильно – под углом, горизонтально, врастая в десну, сдвигая соседние «семерки». По этой же причине процесс прорезывания занимает много времени и сопровождается болью и травмированием десен. Это связано с тем, что челюсть у современного человека стала уже, и все по той же причине – изменился характер пищи. Кроме того, в отличие от остальных зубов у «восьмерок» корни сильно изогнуты и корневые каналы искривлены. Именно поэтому лечение зубов мудрости – дело непростое.

Зачем нужны зубы мудрости?

Если «восьмерки» не особенно нужны для пережевывания пищи и появляются они с такими мучениями, то, возможно, они нам и не нужны? И действительно, их стоит удалять еще до окончательного прорезывания?

Это не совсем верно. Зубы мудрости могут оказаться очень полезными:
они размещаются в углу челюсти и «держат» ее, не давая ей истончаться;  они фиксируют расположенные рядом зубы, не позволяя им расшатываться;  если «семерка» выпадает или ее приходится удалить, то «восьмерка» начинает работать вместо нее;  при установке мостового протеза зуб мудрости может стать опорным.

«Поэтому если зуб мудрости вырастает здоровым, без осложнений, нормально стоит в зубном ряду, то удалять его не нужно – он еще может пригодиться».

Когда надо удалять зубы мудрости

Кариес Очень часто стоматологи советуют удалить пораженную кариесом «восьмерку». Ведь добраться до изогнутого канала, чтобы его прочистить, сложно, а иногда и невозможно. В таком случае кариозный очаг останется и кариес разовьется снова.

Удалять кариозный зуб или нет, решается в каждом конкретном случае индивидуально, после осмотра и рентгена зуба. Удаление целесообразно, если:  зуб сильно разрушен;  отсутствует зуб напротив – на противоположной челюсти (тогда «восьмерка» быстро разрушится);  зуб растет неправильно или не прорезался.

Неправильное расположение Стоматологи называют такие зубы дистопированными. Дистопированный зуб мудрости удаляют, если он: травмирует десны, что приводит к воспалению тканей;  сдвигает соседние зубы, мешая им и изменяя прикус;  прорезался не до конца (ретинированный зуб) и вызывает сильную боль.

Если оставить дистопированный зуб мудрости, то он может вызвать серьезные осложнения:  кисту;  абсцесс;  остеомиелит (воспаление кости). Однако в некоторых случаях и неправильно выросший зуб мудрости можно сохранить.
Удалять зуб, любой, в том числе и зуб мудрости, надо, только если к этому есть показания, а не потому, что «все равно он не нужен», «его трудно лечить», «он мешает ставить брекеты» и т. д.

Источник: penzastom.ru

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Удаляли зубы мудрости?

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