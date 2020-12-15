Каждый год я мечтаю об одном

Новый Год (New Year) Darrem
[Текст песни «Новый год»]
[Припев]
Купить маме новый дом, поменять отцу авто
(Каждый) каждый новый год
Я хочу быть рядом с той
Что мечтает быть со мной
И подарит мне любовь
[Куплет 1]
И поэтому
Двадцать четыре на семь, без выходных дней
Забываю про сон, non-stop on top
Я иду вперёд (я иду вперёд)
Пролетаю на сквозь этих многоэтажек
Мне говорят: «Не брось - тебе надо ебашить»
И так каждый год я мечу в TOP
Без лишних слов (без лишних)
[Припев]
Каждый новый год, я мечтаю об одном
Купить маме новый дом, поменять отцу авто
(Каждый) каждый новый год
Я хочу быть рядом с той
Что мечтает быть со мной
И подарит мне любовь
[Куплет 2]
Проблемы буранами меня тянут и валят с ног
И мой долгий трип, в этот самый миг стал ухабистым под дороги ввысь
Туда все валят и катят, тут трафик ужасен, и слабаки туда ни ногой
В погоне за Джекпот - ты теряешь все
Наблюдая как, мимо проходит любовь
[Куплет 3]
Папа говорит:
От того каким станет мир вокруг
Тут либо прогнут - либо предадут
Так что гни свою линию, сын
Пока пыл у тебя не остыл
Пока время есть, говорит
Надо все успеть молодым...
[Бридж]
Дым-дым-дым- из машины валит вниз
Я хотел бы лучше жить, но не стать кем-то другим
Дым-дым-дым из машины валит и
Я буду лучше жить, надо лишь повременить
[Припев]
Каждый новый год, я мечтаю об одном
Купить маме новый дом, поменять отцу авто
Я хочу быть рядом с той
Что мечтает быть со мной
И подарит мне любовь
Источник: genius.com