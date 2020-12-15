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Общество / Стиль жизни

Каждый год я мечтаю об одном

04:00 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Слова чудесной и популярной новогодней песни поднимут настроение в канун 2021 года быка.

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Новый Год (New Year) Darrem

Новый Год (New Year) Darrem

[Текст песни «Новый год»]

[Припев]

Каждый новый год, я мечтаю об одном
Купить маме новый дом, поменять отцу авто
(Каждый) каждый новый год
Я хочу быть рядом с той
Что мечтает быть со мной
И подарит мне любовь

[Куплет 1]
И поэтому

Каждый новый год я работаю как вол
Двадцать четыре на семь, без выходных дней
Забываю про сон, non-stop on top
Я иду вперёд (я иду вперёд)
Пролетаю на сквозь этих многоэтажек
Мне говорят: «Не брось - тебе надо ебашить»
И так каждый год я мечу в TOP
Без лишних слов (без лишних)

[Припев]
Каждый новый год, я мечтаю об одном
Купить маме новый дом, поменять отцу авто
(Каждый) каждый новый год
Я хочу быть рядом с той
Что мечтает быть со мной
И подарит мне любовь

[Куплет 2]

Каждый новый год
Проблемы буранами меня тянут и валят с ног
И мой долгий трип, в этот самый миг стал ухабистым под дороги ввысь
Туда все валят и катят, тут трафик ужасен, и слабаки туда ни ногой
В погоне за Джекпот - ты теряешь все
Наблюдая как, мимо проходит любовь

[Куплет 3]
Папа говорит:

Не все так просто будет тошно, сын
От того каким станет мир вокруг
Тут либо прогнут - либо предадут
Так что гни свою линию, сын
Пока пыл у тебя не остыл
Пока время есть, говорит
Надо все успеть молодым...

[Бридж]

А у меня
Дым-дым-дым- из машины валит вниз
Я хотел бы лучше жить, но не стать кем-то другим
Дым-дым-дым из машины валит и
Я буду лучше жить, надо лишь повременить

[Припев]
Каждый новый год, я мечтаю об одном
Купить маме новый дом, поменять отцу авто

(Каждый) каждый новый год
Я хочу быть рядом с той
Что мечтает быть со мной
И подарит мне любовь

Источник: genius.com

Darrem New Year новый год песня Текст песни «Новый год» Darrem
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