Каждый год я мечтаю об одном

Новый Год (New Year) Darrem

Новый Год (New Year) Darrem

[Текст песни «Новый год»]

[Припев]



Каждый новый год, я мечтаю об одномКупить маме новый дом, поменять отцу авто(Каждый) каждый новый годЯ хочу быть рядом с тойЧто мечтает быть со мнойИ подарит мне любовь

[Куплет 1]

И поэтому



Каждый новый год я работаю как волДвадцать четыре на семь, без выходных днейЗабываю про сон, non-stop on topЯ иду вперёд (я иду вперёд)Пролетаю на сквозь этих многоэтажекМне говорят: «Не брось - тебе надо ебашить»И так каждый год я мечу в TOPБез лишних слов (без лишних)

[Припев]

Каждый новый год, я мечтаю об одном

Купить маме новый дом, поменять отцу авто

(Каждый) каждый новый год

Я хочу быть рядом с той

Что мечтает быть со мной

И подарит мне любовь

[Куплет 2]



Каждый новый годПроблемы буранами меня тянут и валят с ногИ мой долгий трип, в этот самый миг стал ухабистым под дороги ввысьТуда все валят и катят, тут трафик ужасен, и слабаки туда ни ногойВ погоне за Джекпот - ты теряешь всеНаблюдая как, мимо проходит любовь

[Куплет 3]

Папа говорит:



Не все так просто будет тошно, сынОт того каким станет мир вокругТут либо прогнут - либо предадутТак что гни свою линию, сынПока пыл у тебя не остылПока время есть, говоритНадо все успеть молодым...

[Бридж]



А у меняДым-дым-дым- из машины валит внизЯ хотел бы лучше жить, но не стать кем-то другимДым-дым-дым из машины валит иЯ буду лучше жить, надо лишь повременить

[Припев]

Каждый новый год, я мечтаю об одном

Купить маме новый дом, поменять отцу авто



(Каждый) каждый новый годЯ хочу быть рядом с тойЧто мечтает быть со мнойИ подарит мне любовь

Источник: genius.com