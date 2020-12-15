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Фабрика пластиковых окон: Можно ли монтировать окна зимой?

09:26 15.12.2020 Фото: Фабрика пластиковых окон
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Монтаж окон можно производить и зимой, поскольку в этой процедуре есть свои неоспоримые преимущества, о которых мы и поговорим.

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При зимнем монтаже окон, можно сразу увидеть все изъяны

Многие считаю, что окна необходимо устанавливать только летом, когда за окном плюсовая температура. Но они очень сильно заблуждаются. Монтаж окон можно производить и зимой, поскольку в этой процедуре есть свои неоспоримые преимущества.

Во-первых, хочется отметить, что в Сибири не так много по-настоящему холодных дней, сильные заморозки держатся максимум неделю. При температуре в минус 20 градусов, при отсутствии окна на момент самого монтажа, температура максимум понизится на 10 градусов, что не приведет к серьезным последствиям в виде отваливающихся обоев или охлаждения стен.

Во-вторых, используемые материалы в самих пластиковых окнах или монтажные пены за этот промежуток времени не успевают остыть, что собственно никаким образом не влияет на их технические характеристики. При этом, сначала производится сборка самой оконной рамы, а только после это демонтируется старое окно, что значительно экономит время открытого проветривания квартиры.

И самое главное, что при зимнем монтаже окон, можно сразу увидеть все изъяны. Зачастую, после установки окон летом, зимой могут наблюдаться промерзания оконных рам, подоконников или самих окон. Следовательно, приходится вызывать специалистов, чтобы они переделывали свою работу, которых не всегда получается найти. При зимней же установке, такие проблемы можно будет увидеть буквально на следующий день, и исправить ситуацию по горячим следам.

Также немало важным фактором будет являться низкая загруженность специалистов, что позволит вам установить пластиковые окна в самые кратчайшие сроки.

Наш адрес: ул. Лелюха д.13

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Источник: Раздел Фабрики пластиковых окон на сайте Весь Бердск

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