Абьюзерные отношения - это?

Тема абьюза, или жестокого обращения, стала звучать все чаще и вызывает в обществе множество обсуждений

Тема абьюза, или жестокого обращения, стала звучать все чаще и вызывает в обществе множество обсуждений. Часто встречаются недоуменные комментарии о том, как вообще женщины могут допускать подобное обращение.

У многих создается впечатление, что жертвы жестокого обращения – это просто слабохарактерные создания, лишенные самоуважения, и которые именно по этой причине терпят издевательства своих партнеров. Высказывают такое мнение женщины, которые абсолютно уверены, что уж с ними точно никогда не произойдет ничего подобного.

К сожалению, не все так просто и однозначно, как кажется со стороны, и каждая из тех, кто сейчас осуждает "этих странных мазохисток", может в любой момент пополнить их ряды. Зачастую жертвами деструктивных отношений становятся сильные и уверенные в себе женщины. Причина в том, что большинство из них не предполагают, по какой схеме развиваются подобные отношения. Они свято верят, что насилие можно распознать с первого взгляда. Но это далеко не так.

Насилие многолико. Легко понять, что партнер жесток, когда он тебя бьет. Но побои – это далеко не единственный признак абьюза, более того, в большинстве случаев до побоев дело не доходит вообще. И в этом-то заключается главная опасность – жертва долгое время просто не может идентифицировать то, что с ней происходит, как "жестокое обращение".

Становясь жертвой манипуляций, она просто не понимает, почему такой замечательный, добрый и внимательный человек, каким совсем недавно был ее партнер, вдруг начинает проявлять раздражение или недовольство, и теряется в догадках, что же она делает не так.

Нужно знать, что начало отношений с абьюзером – это, как правило, просто "сказка наяву". Наконец-то вы встретили "своего" человека, с которым вам так хорошо, и вы уже предвкушаете, какое счастье ждет вас впереди. Такой период может длиться несколько месяцев, а иногда даже год. Этого достаточно, чтобы у жертвы сформировалась устойчивая эмоциональная зависимость от партнера, и она полностью доверилась ему.

А потом, откуда ни возьмись, вдруг начинают появляться конфликтные ситуации, спровоцированные, конечно же, жертвой. Отношения начинают напоминать "американские горки" – непонятно откуда берущиеся бурные конфликты и примирения чередуются с периодами былого блаженства.

Эти "американские горки" на гормональном уровне формируют у жертвы зависимость, схожую с наркотической. И чем дольше она находится в такой обстановке, тем труднее ей осознать, что происходит нечто ненормальное. Ее можно сравнить с человеком, попавшим в волну прибоя, которая закручивает жертву, унося под воду. В таких волнах люди тонут из-за того, что теряют ориентацию в пространстве и не понимают, в какую сторону плыть к поверхности.

Постепенно у жертвы деструктивных отношений разрушается самооценка и ей все труднее и труднее увидеть, что корень проблемы заключен не в ней. Образовавшаяся травматическая связь между жертвой и абьюзером очень прочна, и чем дольше продолжаются отношения, тем труднее ее разорвать. К тому же, однажды начавшись, жестокое обращение имеет тенденцию постепенно приобретать все более серьезные формы.

Именно поэтому так важно знать те "звоночки", которые могут предупредить о том, что человек, с которым вы планируете серьезные отношения, имеет склонность к жестокому обращению.

Признаки, которые должны вас насторожить в поведении партнера:

1. Ярко выраженное негативное отношение к бывшей партнерше.

В принципе, это нормально – испытывать негативные чувства к бывшей. Но все дело в степени этой обиды. Если человек буквально с первых свиданий начинает расписывать, как недостойно поступила с ним его "бывшая", это плохой симптом.

Еще хуже, если в его словах звучит неприкрытое презрение в ее адрес. И по-настоящему плохо, если мужчина утверждает, что она выдвигала против него ложные обвинения в жестоком обращении. Дело в том, что большинство заявлений о насилии соответствуют действительности.

А если ваш возлюбленный и не скрывает, что проявлял насилие по отношению к своей бывшей спутнице, оправдывая это разными "вескими" причинами: ее поведением, собственной инфантильностью или тем, что он делал это в состоянии опьянения, вам точно нужно держаться от него подальше.

Обратите внимание, склонен ли он принимать на себя ответственность за крах прошлых отношений. Если нет – можете не сомневаться, что очень скоро вина за все проблемы в ваших нынешних отношениях будет возложена на вас.

Также обратите внимание, если ваш возлюбленный говорит, что вы "одна на миллион", совсем непохожи на других женщин и что вы первая, кто его по-настоящему понимает. Сами того не замечая, вы начнете усердно доказывать ему, что вы и в самом деле не такая, как "другие" – и окажетесь в ловушке. Ведь очень скоро вы услышите от него, что вы – "такая же, как все".

2. Неуважительное отношение к вам.

Неуважение – это то, на чем базируется жестокое обращение. Обратите внимание, как общается с вами ваш возлюбленный – как относится к вашему мнению, вежлив ли он. Если ваше мнение мало для него значит, если он позволяет себе грубость или сарказм в общении с вами – это явные признаки неуважения.

Если он ведет себя подобным образом, несмотря на ваши замечания, и, особенно, если он защищает такое поведение, утверждая, что вы излишне чувствительны и "раздуваете из мухи слона", это однозначный признак, свидетельствующий о том, что очень скоро вы станете жертвой жестокого обращения.

Тут надо отметить еще один очень важный момент – неуважение также может выражаться в форме идеализации. Мужчина может вас буквально боготворить, заявляя, что вы – идеальная женщина. Но опасность заключается в том, что при этом мужчина видит не вас, а свою фантазию. Как только он поймет, что вы не можете во всем соответствовать его воображаемому образу, его отношение к вам резко изменится в худшую сторону.

Таким образом, между мужчиной, который говорит с вами свысока, и тем, который идеализирует вас, нет почти никакой разницы. И один, и другой, неспособны увидеть в вас реального человека, и в этом нет ничего хорошего.

3. Навязывание помощи, о которой вы не просили или показная щедрость, которая ставит вас в неловкое положение.

Подобные действия вашего возлюбленного могут означать, что он старается вызвать у вас ощущение, будто вы ему чем-то обязаны. Если вы отказываетесь от его услуг, а он все равно делает, что считает нужным, вы же при этом чувствуете вторжение в ваше личное пространство – это плохой знак.

4. Контроль.

Поначалу вам может быть очень приятно, что ваш приятель заранее продумал все планы на вечер или на выходные. Но потом вы замечаете, что он раздражается, если вы в чем-то не хотите следовать этим планам. А потом вы вдруг осознаете, что он даже не задумывается, чего же хотите вы.

Поначалу контроль не бросается в глаза. Вы слышите несколько сделанных мимоходом замечаний по поводу вашей одежды, макияжа или прически. Потом добавляются незначительные претензии в адрес ваших родственников или подруг, он советует поменьше общаться с кем-то из них.

Затем ваш возлюбленный начинает настаивать, чтобы вы проводили с ним больше времени. Позднее он настоятельно рекомендует вам найти другую работу, где больше платят, или же, наоборот, уйти с работы. Потом он начинает по мелочам вмешиваться в вашу жизнь, диктуя, что и как лучше делать. А если видит, что вы не прислушались к его советам, начинает злиться. Еще он может очень беспокоиться, если видит, что вы не во всем разделяете его вкусы. Все вышеперечисленное – явные признаки контроля.

5. Ревность.

Активное проявление ревности – это также один из ярких маркеров, указывающий на склонность вашего избранника к жестокому обращению. Ваш возлюбленный может сказать: "Прости меня – я просто схожу с ума от любви к тебе, поэтому я и вышел из себя, увидев тебя в компании твоего бывшего. Мне просто невыносимо видеть рядом с тобой других мужчин!"

Он может донимать вас звонками на протяжении всего дня, проверяя, чем вы занимаетесь, или же настаивать на том, что вам нужно встречаться каждый день. Истина заключается в том, что он действительно испытывает к вам сильные чувства, но в основе их лежит не любовь, а чувство собственничества.

Ревность и ревнивое поведение – не одно и то же. Мужчина может в глубине души ревновать вас, это нормально. Если ваш возлюбленный неуверен в себе, он может испытывать тревогу, когда вы общаетесь с другими мужчинами.

Но ревнивое поведение – это совсем другое. Если своим поведением он вынуждает вас отказаться от права выбирать, с кем общаться – только лишь для того, чтобы он вас не ревновал, это означает, что позиция контроля по отношению к вам является для него нормой. Помните, вы не должны давать ему право распоряжаться вашей жизнью.

6. Он никогда ни в чем не виноват.

Если при возникновении проблем мужчина всегда ищет виноватых и никогда не признает своих промахов, это очень ярко характеризует его. Знайте, что пройдет совсем немного времени, и его обвинения будут все чаще и чаще звучать в ваш адрес.

Партнер подобного склада также хронически не исполняет своих обещаний. Он всегда найдет объяснение тому, почему он расстроил вас или проявил безответственность. Вполне вероятно, что со временем он попытается жить за ваш счет.

7. Он эгоцентричен.

На начальном этапе отношений эгоцентризм абьюзера не всегда очевиден, но есть симптомы, на которые вам стоит обратить внимание. Следует насторожиться, если он слишком много говорит и все эти разговоры – преимущественно о нем. Эгоцентризм вообще плохо поддается коррекции. А у людей, склонных к жестокому обращению, его корни уходят в глубокую убежденность, что они имеют право так себя вести.

8. Он имеет наркотическую или алкогольную зависимость.

Будьте особенно осторожны, если ваш возлюбленный склоняет вас к совместному приему алкоголя или наркотиков. Ни алкогольная, ни наркотическая зависимости обычно не выступают в роли самостоятельной причины жестокого обращения, но часто они сопутствуют ему.

Ваш партнер может попытаться убедить вас в том, что вы – единственная, кто может помочь ему "завязать". Знайте, что это характерно для алкоголиков и наркоманов – всегда находиться в состоянии "вот-вот брошу пить/колоться".

9. Он оказывает давление, склоняя вас к сексу.

Если ваш возлюбленный игнорирует ваше желание не торопить события, прежде чем перейти к близким отношениям, и оказывает на вас давление в этом вопросе, это свидетельствует о его склонности к эксплуатации. А эксплуатация, как правило, сопровождается абьюзом.

Это также яркий признак того, что человек видит в женщине не личность, а всего лишь объект удовлетворения своих сексуальных желаний.

10. Он старается побыстрее перевести отношения в серьезное русло.

Так как слишком многие мужчины избегают серьезных отношений, женщина может обрадоваться тому, что ее новый возлюбленный буквально сразу заводит разговор о создании семьи. Но будьте бдительны – если он слишком быстро начинает говорить о совместном будущем, не узнав вас получше, это может означать, что он хочет поскорее "прибрать вас к рукам".

Притормозите развитие отношений. Если же он будет настаивать на своем, не проявляя уважения к вашей позиции в этом вопросе, в дальнейшем вас ждут проблемы.

11. Он ведет себя угрожающе, когда сердится.

Запугивающие действия сами по себе являются признаком эмоционального насилия. А там недалеко и до физического насилия. Любые действия из приведенных ниже, должны заставить вас бить тревогу.

В состоянии раздражения и злости ваш партнер:

Подходит к вам вплотную, касается руками вашего лица, толкает вас, не дает уйти, преграждая путь или удерживая вас.

Орет на вас, аргументируя это тем, что иначе вы просто не слышите то, что он хочет вам сказать.

Машет кулаками, кричит, нависая над вами, или делает еще что-то, от чего вы пугаетесь.

Высказывает словесные угрозы, вроде: "Лучше не зли меня" или "Ты не понимаешь, с кем связалась".

Увеличивает скорость или делает рискованные маневры за рулем машины.

Лупит кулаками по стене или пинает ногой дверь.

Бросается вещами, даже если они не попадают в вас.

Чем ближе ваши отношения с мужчиной, который запугивает вас, тем вам труднее будет их разорвать. К сожалению, многие женщины не подозревают об этом. Они думают: "Посмотрим, что будет дальше: если станет хуже – я его брошу". Но бросить того, кто использует подобные средства воздействия, намного труднее, чем может показаться. Не ждите худшего – уходите сразу.

12. Наличие системы двойных стандартов.

Будьте осторожны с мужчинами, которые считают, что ваше и его поведение должны подчиняться разным системам правил. В основном, это проявляется в том, что ему разрешено и непозволительно для вас – например, повышать голос, выражать несогласие и т.д. Наличие двойных стандартов – отличительная черта партнера-абьюзера.

13. Его отношение к женщинам оставляет желать лучшего.

На первом этапе отношений ваш возлюбленный может убеждать вас, что относится к вам иначе, чем к другим женщинам, но это различие не сохранится надолго. Зачем вам строить отношения с человеком, который относится к женщинам, как к существам второго сорта?

Стереотипные взгляды о роли женщины в семье также увеличивают риск развития жестокого обращения. Если ваш партнер считает, что вы должны сидеть дома и не работать, или что его работа и карьера важнее вашей, это может вызвать серьезные проблемы. Если вы будете отказываться жить по установленным им правилам, вполне возможно, он будет оказывать на вас давление.

14. Он по-другому обращается с вами в присутствии других людей.

Абьюзеры любят устраивать шоу, изображая идиллию в ваших отношениях, когда вы находитесь в обществе. Но отношение их резко меняется, когда рядом нет зрителей.

15. Его привлекает уязвимость.

Одно из проявлений этого признака – когда мужчину привлекают девушки, которые значительно младше его. Причина заключается в том, что ему нравится ощущать власть над женщиной. Он подыскивает подругу, которая будет смотреть на него снизу вверх, и для которой его мнение будет наивысшим авторитетом.

Других абьюзеров привлекают травмированные женщины, которые недавно перенесли какую-то трагедию. Порой они начинают с того, что помогают женщине разорвать отношения с прежним партнером-абьюзером, а затем начинают сами жестоко обращаться с ней. Некоторые выбирают женщин, психологически травмированных в детстве, имеющих слабое здоровье или недавно перенесших какую-то потерю, позиционируя себя как спасителя.

В то же время, есть абьюзеры, которые ищут не уязвимых и беспомощных женщин, а напротив – сильных, уверенных, успешных. Мужчины такого склада, очаровывая уверенную в себе женщину, испытывают удовольствие от ощущения охоты за крупной добычей. И еще большее удовольствие – от последующего осознания власти над ней.

Стоит заметить, что ни один из вышеуказанных признаков, кроме запугивания, сам по себе не дает стопроцентной гарантии того, что мужчина является абьюзером.

Что можно предпринять женщине для дополнительной проверки?

Лучше всего выбрать такую стратегию:

1. При первых признаках неприемлемого поведения, дать понять мужчине, что вы не позволите ему так себя вести, и что вы разорвете с ним отношения, если нечто подобное повторится еще раз.

2. Если, несмотря на предупреждение, ваш возлюбленный снова повел себя оскорбительно, расстаньтесь с ним на время. Не стоит угрожать ему разрывом, заявляя, что это – последнее предупреждение, а затем продолжать общаться с ним. В таком случае, он решит, что у вас не хватит духа исполнить обещанное.

3. Если же он продолжает вести так же, как раньше или переключается на другое поведение, которое тоже является неблагоприятным сигналом – очень вероятно, что он действительно склонен к насилию. Вы можете попасть в очень сложную ситуацию, продолжая эти отношения и надеясь на то, что поведение вашего партнера изменится в будущем.

Также необходимо знать, что, начиная проявлять жестокость в отношениях, абьюзер пребывает в полной уверенности, что меняется не его отношение к вам, а ваше поведение.

Именно так работает его сознание – он считает, что его действия абсолютно оправданы, и не может даже допустить мысли, что проблема на самом деле в нем. Он замечает только, что вы со временем перестаете соответствовать его представлениям об идеальной женщине, которая всегда готова отдавать и проявлять к нему глубокое почтение.

Поэтому, если вы заметили в своих отношениях хотя бы некоторые из вышеперечисленных признаков, отнеситесь к этому серьезно. Помните, что чем раньше вы разорвете эти отношения, тем больше у вас шанс выйти из них без тяжелых последствий. Цените себя и будьте тверды, принимая решение в пользу жизни, лишенной любой формы насилия!

Источник: psychologyjournal.ru