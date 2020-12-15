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Подробные рекомендации астролога на каждый день недели с 14 по 20 декабря: Где стоит быть осторожнее и чего лучше не делать в конце года?

03:00 15.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIvm0tqnLm4
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Солнечное затмение позади, однако его аура все еще действует. Постарайтесь сегодня выделить время и обдумать важные для себя вопросы в этот вторник.

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Предстоящая неделя начнется с солнечного затмения

Предстоящая неделя начнется с солнечного затмения, сообщает астролог Лилия Любимова. Венера и Белая Луна переходят в Стрельца, а Сатурн и Юпитер в Водолея. Это дает нам новые жизненные ориентиры. Начиная со второй половины недели, когда мы выйдем из ауры затмения, можно планировать начало новых проектов.

Понедельник. Сегодня нас ждет солнечное затмение. Не стоит планировать сложную и важную работу на сегодня. Эмоциональный фон довольно нестабилен. Хорошо выделить время для общения с близкими и любимыми людьми. Постарайтесь воздержаться от ненужных трат и излишнего чревоугодия.


Вторник. Солнечное затмение позади, однако его аура все еще действует. Нас ждет позитивный день. Мы будем быстро соображать, проявлять смекалистость и за словом «в карман не полезем». Постарайтесь сегодня выделить время и обдумать важные для себя вопросы.

Среда. День со сложной энергетикой, но в результате упорной работы мы можем многое сделать. Вера в мечту поможет преодолевать препятствия. Хорошо, если свои негативные мысли и эмоции вы направите не на саморазрушение, а в работу.

Четверг. Мы все еще находимся в ауре затмения. Если планируете что-то важное, то лучше это сделать с утра. День может быть достаточно нервным. Могут поджидать всякие неожиданные неприятности. Да и мы можем вести себя неадекватно.

Пятница. Наконец-то мы вышли из ауры затмения, оставив позади еще один сезон затмений. Свободы стало больше. Сегодня можно многое успеть. Нас ждет хороший активный день. Прекрасное время для работы с информацией, общения и поездок.

Суббота. Не планируйте на этот уикенд травмоопасных видов деятельности и изнуряющих нагрузок. Для активных людей подойдут прогулки на свежем воздухе и встречи с друзьями и единомышленниками. Для более спокойного проведения дня сегодня рекомендуется зависнуть в соцсетях или заняться поиском информации.

Воскресенье. День с расслабленной энергетикой, захочется помечтать и улететь от реальности. В такие дни прекрасно работает интуиция. Хорошо запланировать поход к психологу или устроить новогоднюю фотосессию. Отличное время для интеллектуальной деятельности, общения и обучения.

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