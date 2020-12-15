Подробные рекомендации астролога на каждый день недели с 14 по 20 декабря: Где стоит быть осторожнее и чего лучше не делать в конце года?

Предстоящая неделя начнется с солнечного затмения

Предстоящая неделя начнется с солнечного затмения, сообщает астролог Лилия Любимова. Венера и Белая Луна переходят в Стрельца, а Сатурн и Юпитер в Водолея. Это дает нам новые жизненные ориентиры. Начиная со второй половины недели, когда мы выйдем из ауры затмения, можно планировать начало новых проектов.

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Понедельник. Сегодня нас ждет солнечное затмение. Не стоит планировать сложную и важную работу на сегодня. Эмоциональный фон довольно нестабилен. Хорошо выделить время для общения с близкими и любимыми людьми. Постарайтесь воздержаться от ненужных трат и излишнего чревоугодия.



Солнечное затмение позади, однако его аура все еще действует. Нас ждет позитивный день. Мы будем быстро соображать, проявлять смекалистость и за словом «в карман не полезем». Постарайтесь сегодня выделить время и обдумать важные для себя вопросы.День со сложной энергетикой, но в результате упорной работы мы можем многое сделать. Вера в мечту поможет преодолевать препятствия. Хорошо, если свои негативные мысли и эмоции вы направите не на саморазрушение, а в работу.Мы все еще находимся в ауре затмения. Если планируете что-то важное, то лучше это сделать с утра. День может быть достаточно нервным. Могут поджидать всякие неожиданные неприятности. Да и мы можем вести себя неадекватно.Наконец-то мы вышли из ауры затмения, оставив позади еще один сезон затмений. Свободы стало больше. Сегодня можно многое успеть. Нас ждет хороший активный день. Прекрасное время для работы с информацией, общения и поездок.Не планируйте на этот уикенд травмоопасных видов деятельности и изнуряющих нагрузок. Для активных людей подойдут прогулки на свежем воздухе и встречи с друзьями и единомышленниками. Для более спокойного проведения дня сегодня рекомендуется зависнуть в соцсетях или заняться поиском информации.День с расслабленной энергетикой, захочется помечтать и улететь от реальности. В такие дни прекрасно работает интуиция. Хорошо запланировать поход к психологу или устроить новогоднюю фотосессию. Отличное время для интеллектуальной деятельности, общения и обучения.