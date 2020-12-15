Полина Гагарина поделилась своими мыслями о разводе с мужем

Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков расстались спустя шесть лет брака.

Летом 2020 года стало известно о том, что Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков расстались спустя шесть лет брака

Певица Полина Гагарина долго не комментировала развод с Дмитрием Исхаковым. На днях всенародная любимица появилась в новом выпуске шоу "Вечерний Ургант", ведущим которого является Иван Ургант, и раскрыла подробности расставания с супругом. Подробности — уже в нашем материале.

Напомним, летом 2020 года стало известно о том, что Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков расстались спустя шесть лет брака. Однако только недавно певица официально подала на развод.

По словам артистки, несмотря на все неприятные события в мире, для нее год выдался удачным. После чего Иван Ургант предположил, что оптимистический настрой Гагариной может быть связан с ее новым статусом.

Да, мы действительно разводимся. Таков факт, — призналась певица.

Артистка отметила, что расстались они с супругом мирно:

Нет никакой ссоры, дележа имущества, детей. Все спокойно. Я не люблю ни на чем таком хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное.

А вот строить новые отношения звезда не спешит. Известно, что Полина Гагарина снимается в новом сезоне сериала "Бывшие", в котором играет одну из главных ролей. Поэтому все свое время исполнительница посвящает съемкам и времени для личной жизни у нее нет.

Я не представляю, как со мной можно познакомиться. Но я же не останусь навсегда одна. Может быть, через лет десять я и найду свою судьбу, — заключила артистка.

Источник: hochu.ua