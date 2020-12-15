Чудесные поздравления в стихах и картинках с Днем радиотехнических ВВС РФ 15 декабря 2020 года

День радиотехнических войск Военно-воздушных сил отмечают 15 декабря. Дата празднования совпадает с днем создания радиотехнических войск в России — постановление Совета Министров СССР об их формировании было подписано 15 декабря 1951 года. Радиотехнические войска могут похвастаться высокотехнологичным оборудованием и новейшей техникой, позволяющей осуществлять непрерывное сопровождение воздушной техники в любой точке страны.
Военнослужащие радиотехнических войск отмечают свой профессиональный праздник на службе, находясь в состоянии постоянной боевой готовности. Иначе и быть не может — ведь от них зависит безопасность страны и каждого гражданина.
День радиотехнических войск ВВС РФ 2020 поздравления в стихах
Я слова лирические.
Нам без войск совсем нельзя
Радиотехнических.
Всем, кто службу здесь несет
Я добра желаю.
На посту, в гражданской сфере
Жить не унывая.
***
Радиотехническое войско ВВС,
Это гордость, это слава, и технический прогресс,
Чтобы мир был и покой, в нашем небе синем,
Днем и ночью на посту соколы России!
Пусть не надеются на чудо шпионы, провокаторы,
Запеленгуют в один миг их, радиолокаторы!
А вам, служивым этих войск, наше поздравление,
Пусть вас обходят стороной, и беда, и горе,
Радости вам океан, любви и счастья море!
***
День войск решительных и смелых,
Сегодня отмечает наш народ, страна,
День ВВС РФ — ребят хороших и умелых,
Радиотехнические — нужные войска!
Желаем вам побед, удачи и успеха,
А в этот день — побольше смеха,
Ребята наши, вы сегодня отдыхайте,
Гордимся вами, твёрдо это знайте!
***
Радиолокаторы в готовности всегда.
Войсками молодыми страна наша горда.
Техника новейшая и классные спецы,
Ваш сегодня праздник! Служба нелегка:
Здесь важны удача, твёрдая рука.
Лёгкой вам разведки в чистых небесах,
Новых знаний, силы, ясности в глазах.
***
Радиотехники, вам поздравление!
Пускай ждет на службе вас только успех,
Не знайте ни бед, ни забот, ни помех!
Желаем навеки в отличной быть форме,
Огромной энергии, бодрости, сил!
Пусть ваше здоровье всегда будет в норме,
Чтоб радость вам каждый день приносил!
***
Ваши подвиги, ребята,
Славлю в праздник ваш войска
Радиотехнические.
Пожелать хочу, бойцы,
Интересной службы.
Вклад ваш мощный в оборону
Всем нам очень нужен.
Каждому побед желаю
Будьте счастливы, здоровы
И все время на коне.
***
Боевое дежурство, не пустой интерес,
Вы, хранители мира, РТВ ВВС!
Все, кто в лётном составе, за защиту от бед,
Вам, воздушным связистам, шлют горячий привет.
Те, кто мирно и верно, ждет домой на обед,
Вам, любимым мужчинам, наготовят котлет,
А, кто с тайной злобою, вдруг запустит ракет
У разведчиков неба есть достойный ответ.
Источник: memax.club, mir-animashki.com