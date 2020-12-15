Чудесные поздравления в стихах и картинках с Днем радиотехнических ВВС РФ 15 декабря 2020 года

Дата празднования совпадает с днем создания радиотехнических войск в России — постановление Совета Министров СССР об их формировании было подписано 15 декабря 1951 года.

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

День радиотехнических войск Военно-воздушных сил отмечают 15 декабря. Дата празднования совпадает с днем создания радиотехнических войск в России — постановление Совета Министров СССР об их формировании было подписано 15 декабря 1951 года. Радиотехнические войска могут похвастаться высокотехнологичным оборудованием и новейшей техникой, позволяющей осуществлять непрерывное сопровождение воздушной техники в любой точке страны.

Военнослужащие радиотехнических войск отмечают свой профессиональный праздник на службе, находясь в состоянии постоянной боевой готовности. Иначе и быть не может — ведь от них зависит безопасность страны и каждого гражданина.

День радиотехнических войск ВВС РФ 2020 поздравления в стихах



Поздравляя вас, скажуЯ слова лирические.Нам без войск совсем нельзяРадиотехнических.

Всем, кто службу здесь несет

Я добра желаю.

На посту, в гражданской сфере

Жить не унывая.

***

Радиотехническое войско ВВС,

Это гордость, это слава, и технический прогресс,

Чтобы мир был и покой, в нашем небе синем,

Днем и ночью на посту соколы России!

Пусть не надеются на чудо шпионы, провокаторы,

Запеленгуют в один миг их, радиолокаторы!

А вам, служивым этих войск, наше поздравление,



Пусть вам сопутствует удача и в делах везение,Пусть вас обходят стороной, и беда, и горе,Радости вам океан, любви и счастья море!

***

День войск решительных и смелых,

Сегодня отмечает наш народ, страна,

День ВВС РФ — ребят хороших и умелых,

Радиотехнические — нужные войска!

Желаем вам побед, удачи и успеха,

А в этот день — побольше смеха,

Ребята наши, вы сегодня отдыхайте,

Гордимся вами, твёрдо это знайте!

***

Радиолокаторы в готовности всегда.

Войсками молодыми страна наша горда.

Техника новейшая и классные спецы,



Воздушные границы стерегут бойцы.

Ваш сегодня праздник! Служба нелегка:

Здесь важны удача, твёрдая рука.

Лёгкой вам разведки в чистых небесах,

Новых знаний, силы, ясности в глазах.

***

Радиотехники, вам поздравление!

Пускай ждет на службе вас только успех,



А также в карьере вверх продвижение,Не знайте ни бед, ни забот, ни помех!

Желаем навеки в отличной быть форме,

Огромной энергии, бодрости, сил!

Пусть ваше здоровье всегда будет в норме,

Чтоб радость вам каждый день приносил!

***

Ваши подвиги, ребята,



Просто героические.Славлю в праздник ваш войскаРадиотехнические.

Пожелать хочу, бойцы,

Интересной службы.

Вклад ваш мощный в оборону

Всем нам очень нужен.

Каждому побед желаю



И в работе, и в семье,Будьте счастливы, здоровыИ все время на коне.

***

Боевое дежурство, не пустой интерес,

Вы, хранители мира, РТВ ВВС!

Все, кто в лётном составе, за защиту от бед,

Вам, воздушным связистам, шлют горячий привет.

Те, кто мирно и верно, ждет домой на обед,

Вам, любимым мужчинам, наготовят котлет,

А, кто с тайной злобою, вдруг запустит ракет

У разведчиков неба есть достойный ответ.

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

С Днем радиотехнических войск ВВС РФ - 15 декабря 2020 года

Источник: memax.club, mir-animashki.com