Все регионы России ожидают январские температурные перепады, когда с утра термометр будет показывать –10 °С, а ближе к обеду завернут морозы до –30 °С.

Синоптики уверены, что зимний сезон уходящего 2020 года обязательно порадует россиян снегом

Синоптики уверены, что зимний сезон уходящего 2020 года обязательно порадует россиян снегом, а шубы окажутся не только атрибутом роскоши, но и жизненной необходимостью. Какая будет зима 2021 года – в нашем материале.

Декабрь 2020 года

Мнения синоптиков о том, какая будет зима – 2021 в начале, расходятся, а вот количество осадков в декабре не вызывает сомнений. Погодный сценарий может пойти по двум противоположным путям.

В первые две декады декабря возможно образование ледовой корки на проезжей части и тротуарах. А потому проявите бдительность на дороге. Окончательно снежный покров «ляжет» на последней неделе декабря, что обещает празднование Нового года в классической зимней обстановке.

Минусовая температура на Урале и в Сибири установится еще в ноябре. Поэтому первые недели зимы в этой части России порадуют морозами, а столбик термометра опустится ниже –20 °С.

В центральной части России начало зимы будет холоднее, чем в 2019 году. В Москве и Санкт-Петербурге холода придут синхронно. Средняя температура в этом регионе днем – до –5 °С, а ночью столбик термометра опустится до –10 °С.

Январь 2021 года

Синоптики предупреждают, что зимний сезон будет протекать рывками, а период похолоданий будет сменяться потеплением. Однако аномально теплой погоды не ожидается.

В центральной части России и на западе предвидятся погодные сюрпризы, вызванные осадками. Это может повлиять на температуру за окном. Снегопад сможет изменить традиционную крещенскую погоду и ослабить морозы.

Выше нормы ожидается температура в Южном округе, на Северном Кавказе и в Приволжье. А вот в Сибири морозы продлятся, а столбик термометра опустится до –20 °С.

Все регионы России ожидают январские температурные перепады, когда с утра термометр будет показывать –10 °С, а ближе к обеду завернут морозы до –30 °С.

Февраль 2021 года

Уже с февраля 2021 года в Центральном и Приволжском федеральных округах ожидается оттепель. Солнце начнет прогревать почву, а средняя температура станет выше.

Жителям Сибири и Урала стоит подготовиться к метелям вперемежку с оттепелью. Борьба зимних и весенних погодных тенденций будет продолжаться до марта.

А южные регионы уже со второй декады февраля смогут порадоваться теплым дням, а воздух прогреется до +20 °С, правда, ночью все же будут заморозки и температура опустится до –5 °С. Однако в целом февраль окажется холоднее, за исключением регионов Дальневосточного округа.

Гидрометцентр подчеркивает, что долгосрочные прогнозы оправдывались за последние 20 лет на 58-81%. Также учитывается вероятность, что в 15% случаев не исключается погодная аномалия и станет либо слишком холодно, либо слишком тепло. Кстати, аномально теплая зимняя погода, которая сложилась в период 2019-2020, в ближайшие 25 лет маловероятна.

На вопрос, какая будет зима 2021 года, синоптики отвечают, что ожидается мягкий сезон, теплее нормы на 2-3 градуса. Это можно охарактеризовать как «розовая» зима.

Источник: 24smi.org