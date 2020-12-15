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Опубликовал удивительное фото зимнего Байкала Роскосмос

08:15 15.12.2020 Фото: Роскосмос
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64-ая экспедиция на МКС стартовала в октябре 2020-го года в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

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64-ая экспедиция на МКС стартовала в октябре 2020-го года в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

На сайте Роскосмоса появилось новое фото Байкала.

Снимок сделан с борта Международной космической станции ее командиром Сергеем Рыжиковым. Помимо Байкала, в объектив его фотокамеры попали Иркутск, Улан-Удэ и Чита.

Напомним, 64-ая экспедиция на МКС стартовала в октябре 2020-го года в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Эта команда сменила экипаж Анатолия Иванишина.

В ноябре к ним присоединились Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути. Экспедиция завершится в апреле 2021 года.

байкал из космоса Роскосмос
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