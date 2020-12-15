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Рассказали о самых частых просьбах к празднику в резиденции Деда Мороза

08:00 15.12.2020 Фото: pixabay
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Как отметили в резиденции, год от года загаданные желания у ребят почти не меняются.

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Как отметили в резиденции, год от года загаданные желания у ребят почти не меняются.

Письма Деду Морозу приходят круглый год, рассказали в пресс-службе российского волшебника. Дети просят его о новых игрушках, гаджетах, конструкторах к празднику, а взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье.

"За все годы работы почты Деда Мороза в Великом Устюге на этот адрес поступило почти четыре миллиона писем от детей и взрослых со всего мира", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Как отметили в резиденции, год от года загаданные желания у ребят почти не меняются. Новые игрушки и техника - по-прежнему самые желанные подарки для подростков. Под елкой они мечтают найти также ролики, книги, новых кукол и роботов. Взрослые больше думают о чувствах и крепости здоровья, которое поможет им в новом году достичь всех намеченных целей.

желания новый год письмо деду морозу
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